La pénurie de l’huile de table est toujours persistante dans la wilaya d’Annaba. Ce produit de large consommation alimente la tension des ménages et des commences, à l’image des boulangers dont, outre la farine, l’huile de table est la seconde matière de base pour la production, entre autres, du pain.

La perturbation dans la distribution des quotas destinés aux boulangers impacte l’activité des boulangers. Devant cet état de fait, les représentants des boulangers de la wilaya d’Annaba ont brandi la menace de boycott de l’activité, les jours de l’Aïd El-Fitr.

Une décision prise par la corporation des boulangers, à l’issue de la réunion tenue, la semaine dernière au siège du syndicat des commerçant, affilié au syndicat des commerçants et des artisans algériens.

En effet, la question de la pénurie de l’huile de table a été au centre des préoccupations, apprend-on de source proche de cette association. Une décision pour laquelle les boulangers n’y vont pas de gaieté de cœur. Celle-ci a fait savoir que toutes les autorités concernées de la wilaya, soit le wali et la direction du commerce, ont été informées des préoccupations, afin qu’elles puissent les prendre en charge.

Une situation dénotant la tension au sein des professionnels du pain à Annaba. Depuis le début du mois du Ramadhan, des milliers de litres d’huile de table sont injectés dans les marchés, notamment ceux dit « Errahma ». Mais en dépit de toutes ces quantités, le liquide, devenu source de gain facile et rapide pour beaucoup, semble échapper au contrôle de services de la DCP. Ces souks, dits de la Rahma, se sont transformés en lieux d’approvisionnement en huile de table. Chaque jour, d’interminables chaînes se forment devant ces espaces. Ce produit de large consommation est stocké avant d’être écoulé via Facebook.

En effet, des pages ont été créées pour la vente en ligne. Un e-commerce qui échappe au contrôle mais est devenu source de spéculation. En somme, une pénurie fictive et œuvre de citoyens otages de fake news ayant créé une tension sur ce produit.

En attendant que la régulation retrouve son élan sur les marchés, la pénurie d’huile de table semble partie pour durer, ce qui pourrait compromettre l’alimentation des consommateurs en pain, durant les deux jours de l’Aïd El Fitr, prévu dans 15 jours. Dans un autre contexte, les boulangers de la wilaya d’Annaba ont, lors de la même réunion, soulevé, selon notre source, d’autres problèmes, quotidiens, dont les visites répétitives et inopinées des services de contrôle. Des visites jugées trop fréquentes par les professionnels du pain, qui ont estimé que ces contrôles à répétition sont devenus source de désagréments et d’instabilité.