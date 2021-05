Promesse tenue: des milliers d'Algérois passeront les fêtes de l'Aïd dans leurs nouvelles demeures. Un rêve de toute une vie qui s'est concrétisé, hier, pour 5000 familles de la capitale, qui ont reçu les clés de leurs appartements. Un beau cadeau à la veille de l'Aïd El Fitr et au lendemain de la commémoration des massacres du 8 mai 1945. Pour marquer le coup, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a dépêché le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, ainsi que plusieurs membres du gouvernement, à leur tête le premier responsable du secteur de l'habitat, Mohamed Tarek Belaribi. Le chef de l'Exécutif a présidé la remise des clés et des actes de propriété aux bénéficiaires qui viennent des différentes formules de logement public. Cette cérémonie s'est vite transformée en une grande fête. Les

«youyous» et les larmes de joie étaient au rendez-vous. «C'est un rêve qui se réalise aujourd'hui», ont lancé ces femmes et ces hommes qui se sont succédé au podium pour recevoir ce qu'ils ont qualifié de «clés du bonheur». L'émotion était donc à son comble! Cela était d'autant plus vrai au moment où cette veuve est montée pour recevoir avec son fils les clés de leurs logements ou encore cette personne aux besoins spécifiques qui a crié sa joie sur l'estrade souhaitant que tous les Algériens aient leurs logements. Il faut dire que beaucoup d'entre eux vivaient dans des conditions difficiles. Comme on a pu le voir lors d'une vidéo, diffusée pour l'occasion, qui a mis toute la salle en émoi. Elle montre un père de famille, sa mère, sa femme et ses deux enfants qui louaient un garage transformé en F2. Souscripteur Aadl 2013, il a bénéficié d'un magnifique «appart» à la cité Faïzi de Bordj El Kiffan. Son fils de 5 ans se roulait sur le lit ne voulant pas sortir de cette chambre qui était désormais son espace personnel. Une belle image qui démontre comment la vie de cette famille, à l'instar de milliers d'autres, a radicalement changé. Même Djerad n'a pas pu retenir son émotion, laissant échapper quelques larmes. Il en a profité pour réaffirmer que la politique du logement était l'une des priorités de l'État. «Malgré la crise financière, il n'a jamais été question que cette politique soit remise en cause. Elle fait partie des fondements de l'État algérien», a-t-il soutenu. Il rappelle dans ce sens, que le président Tebboune, dès sa prise de fonctions, a promis de mettre fin à la crise du logement. «Il considère cela comme le fondement de la justice sociale», a-t-il ajouté. Le Premier ministre argumente ses propos par les réalisations de son gouvernement dans le domaine, depuis sa nomination en janvier 2020. «Au cours de la période 2020 et 2021, 234 000 logements ont été distribués», a-t-il attesté, chiffres à l'appui. Il soutient que cela a permis à plus d'un million d'Algériens de vivre dans un logement décent et moderne. «On a pris une moyenne de cinq personnes par famille. Ce qui fait que 234 000 logements sont habités par 1150.000 Algériens», a-t-il souligné avec beaucoup de fierté.

«Durant la même période, nous avons lancé les travaux de 160.000 autres logements», rétorque-t-il. Le Premier ministre a, toutefois, reconnu que des retards ont été accumulés dans certains domaines, particulièrement l'habitat. «Mais nous mettons tout en oeuvre pour soulager les souffrances des citoyens», a-t-il certifié. Il n'a pas omis de mettre en avant l'avancée des travaux de certains chantiers, qui malgré la crise économique et sanitaire, ont connu une grande avancée ces derniers mois. Un exemple des plus concrets est le site où a été organisée cette cérémonie. Il s'agit des logements LPP plateau de Ouled Fayet. Ils avaient enregistré un énorme retard. Des photos présentées par le ministère de l'Habitat mon-trent le niveau faible d'avancement des travaux, il y a moins d'un an. Aujourd'hui, presque tous les logements ont été achevés avec les infrastructures qui vont avec (écoles, lieux de loisirs...). Ils sont magnifiques et n'attendent qu'à être distribués. L'espoir est donc de retour...