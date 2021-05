Fini le souci de l'approvisionnement en alimentaires du début du mois de Ramadhan. Les ménages sont désormais confrontés à un autre casse-tête, à savoir l'habillement en prévision de la fête de l'Aïd El Fitr. Face à l'inaccessibilité des vêtements neufs, notamment pour les familles aux faibles revenus et les démunies, le recours aux vêtements usagés, demeure l'unique alternative pour plusieurs chefs de famille. Ces habits d'occasion provenant de la friperie, sont depuis plusieurs années la source de bonheur des petits bambins dont les parents ne sont pas ou ne sont plus en mesure d'assurer l'achat de vêtements neufs, pour la célébration de la fête de l'Aïd El Fitr. Depuis plusieurs jours déjà, c'est la ruée sur les espaces de la friperie à Annaba où le commerce tourne à plein régime. Ces commerçants de vêtements d'occasion permettent aux familles au faible pouvoir d'achat et aux démunis d'habiller leurs enfants à moindre coût. Effectivement, à raison de 400 DA pour un pantalon et un pull, c'est une bonne affaire pour les familles. Deux pièces qui coûtent à l'état neuf dans un magasin entre 5 000 et 7 000 DA. Pour les chaussures, ce sont généralement des paires de baskets que les garçons et les filles préfèrent. D'occasion, la paire est cédée entre 500 et 800 DA, de quoi égayer les potaches. Des articles qui, faut-il bien le souligner, sont le plus souvent des pièces uniques d'origine et sont surtout en très bon état, contrairement à ceux vendus dans des magasins, dits notamment de luxe. Made in China ou turkey, ces articles s'usent rapidement, notamment les chaussures. Au-delà et conscients de la situation sociale de la plupart des familles qui recourent aux vêtements d'occasion, les commerçants de la friperie à Annaba, manifestent à leur manière, leur élan de solidarité, en opérant des réductions allant de 10 à 30% pour les articles vendus. C'est le cas à El Hattab, ce grand souk, installé en plein centre-ville d'Annaba, endroit privilégié par les Annabis, qui depuis plusieurs jours déjà, est pris d'assaut par les familles et leurs enfants. Un espace où s'entassent, se mêlent et s'entremêlent des tonnes d'articles, allant de l'enfant à la femme élégante et où méme l'homme trouve son compte. Cette friperie qui défie toute la concurrence, a mis plusieurs marchands de vêtements neufs au pied du mur, à travers cette rude concurrence. Selon certains marchands de la fripe, c'est un commerce gagnant-gagnant.