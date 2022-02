Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar, s'est enquis, vendredi, à Béchar, d'un projet de création de nouvelles unités de production, à travers la wilaya. Le ministre a pris connaissance, ainsi, du développement des moyens et des cstructures de production de la filiale Ouest du groupe public agro-industriel (Agrodiv,) qui compte relancer et moderniser, en 2022, une quinzaine d'unités de production de farine, de semouleries et de fabriques de pâtes alimentaires dans les régions de l'ouest et du sud-ouest du pays.

«Dans la wilaya de Béchar, Agrodiv réalisera deux nouvelles unités de production de pâtes alimentaires et d'aliments du bétail», a annoncé le ministre de l'Industrie en marge de la présentation de ce projet. Ces projets, a-t-il précisé, portent sur la mise en place d'une fabrique de pâtes alimentaires, avec une production quotidienne de 24 tonnes (t) et d'une autre dédiée à la production d'aliments du bétail, avec une capacité 70 t/jour, Le ministre a indiqué que 200 emplois directs et 500 autres, indirects, seront créés, à la faveur de ces deux projets industriels d'envergure. La filiale Ouest, du groupe Agrodiv, compte augmenter, en 2022, de 30320 à 56000 quintaux, les ventes de ses produits, notamment la farine et la semoule, au profit des régions du sud du pays, a indiqué le P-DG de cette filiale, Brahim Lazreg. La tournée de travail de Ahmed Zeghdar, dans la wilaya de Béchar, a donné au ministre l'occasion de visiter d'une unité, privée, de production de farine et de semoule, qui emploie une cinquantaine de personnes.

Le ministre a achevé sa visite de travail et d'inspection, de deux jours, en donnant le coup d'envoi d'un projet de tourisme et de loisirs, au nord de la commune de Béchar. Ce projet, qui a connu un retard de trois années, dans le lancement de ses travaux, à cause des sempiternelles «lenteurs bureaucratiques», est le fruit d'un investissement privé de 800 millions de DA, ont indiqué ses promoteurs. «Ce plan de création s'étend sur 24 hectares. Il sera réalisé en deux phases, dont la première concernera un parc aquatique qui sera réceptionné en juin prochain», a précisé le chef de projet, Mourad Touati. «Ce parc aquatique, le premier du genre dans le sud-ouest du pays, sera réalisé par une entreprise étrangère. S'étendant sur 57786 m2, il sera lancé, avec l'ensemble de ses équipements de traitement et d'épuration de ses eaux, dans un souci de protection de l'environnement», a-t-il affirmé. Il signalera que le projet comprend 11 jeux aquatiques, dont six pour enfants et cinq pour adultes. Au sein de ce même projet, sont également prévus un bloc administratif de deux étages, sur une surface de 550 m2, un bloc d'accueil de deux étages ayant une surface bâtie également de 550 m2, ainsi qu'une salle de conférences de 200 places, deux restaurants de 400 couverts chacun et un hôtel de 120 chambres (240 lits). Ce projet de tourisme et de loisirs comprendra aussi 17 villas, deux salles de fêtes, un supermarché et un parking pouvant accueillir 425 véhicules.