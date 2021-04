Est-ce la renaissance du secteur de l'agriculture dans la wilaya à vocation agricole? Rien n'indique le contraire tant que des étudiants estiment que le retour à la source est une vertu. Ayant réussi à mettre en place leur projet portant sur l'agriculture intelligente (Smag); les jeunes étudiants universitaires d'Oran viennent d'être couronnés pour leur travail remarquable en obtenant le label du «projet innovant dans le cadre du développement de l'agriculture en Algérie par des moyens technologiques. C'est ce qu'a indiqué le coordinateur du groupe Noureddine Bouafia, expliquant que «le ministère délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie de la connaissance et des Start-up a décerné ce label au projet d'agriculture intelligente conçu par des universitaires dans les spécialités informatique industrielle, électromécanique, électricité et agriculture, issus de l'université des sciences et technologie Mohamed Boudiaf, de l'université Oran 1 Ahmed Ben Bella et de l'Ecole supérieure d'agronomie de Mostaganem. Ce label, devenu désormais une marque, permettra à l'équipe innovante d'avoir toutes les facilités accordées par l'Etat dans le domaine du développement des entreprises émergentes et de bénéficier d'un financement pour concrétiser ce projet à même de développer une agriculture intelligente utilisant les technologies pour augmenter la production en quantité et qualité en Algérie tout en rationalisant l'énergie, a relevé le coordinateur du groupe.

La même source affirme que «le projet, mis en place par sept jeunes, a pour but de développer une agriculture intelligente à l'intérieur des serres dotées d'un système automatique et précis pour gérer, à distance, le climat et l'irrigation intelligente des produits agricoles, au moyen d'un tableau de bord qui permet de fournir des informations à l'agriculteur sur l'état des serres, à tout moment et de systèmes de détection des maladies et parasites affectant l'agriculture». Le projet permet au groupe Smag le développement des systèmes d'irrigation automatique des grandes aires dont les parcs et les espaces verts, de maintenance automatique des serres et autres systèmes de recherche dans le domaine agricole qui permettent aux ingénieurs agronomes d'obtenir plus d'informations et de données facilement et avec précision, en plus de l'installation de systèmes d'aération, de conditionnement et de chauffage et de réparation à l'intérieur des serres.