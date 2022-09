La Commission habitat, équipement, hydraulique et aménagement du territoire à l'Assemblée populaire nationale (APN) a tenu, hier, une réunion de concertation et d'évaluation consacrée à l'établissement de son programme de travail pour la deuxième année de la 9e législature, indique un communiqué de l'APN. À l'ouverture des travaux de la rencontre, le président de la Commission, Ammar Oulmi a indiqué qu'il s'agit, par cette réunion, «d'écouter les avis et propositions des membres pour convenir d'un plan de travail répondant aux aspirations des membres de la Commission permettant de réaliser les objectifs tracés, s'enquérir des problèmes des secteurs qui relèvent des prérogatives de la Commission et contribuer, dans la mesure du possible, à trouver des solutions», précise le communiqué. Dans ce cadre, les membres de la Commission ont mis l'accent sur «la nécessité de programmer dans les plus brefs délais des auditions de ministres et de directeurs d'établissements publics sous tutelle des secteurs relevant des prérogatives de la Commission en vue de prendre connaissance des programmes tracés et suivre l'état d'avancement des projets».