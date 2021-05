L'agence d'Algérie poste du village Aït Kouffi, situé dans la daïra de Boghni, a été rouverte, lundi dernier, après 17 ans de fermeture à cause de l'insécurité qui régnait durant cette période. Ce bureau a bénéficié des travaux de réhabilitation entrant dans le cadre du plan d'action d'Algérie poste visant à rouvrir les bureaux de poste fermés à travers les villages de la wilaya de Tizi Ouzou durant les années 90 et 2000.

Pour l'occasion, une cérémonie a été organisée, en présence des autorités locales représentées par le chef de daïra, le président d'APC, le directeur de la poste et télécommunications, le directeur de l'unité postale de la wilaya de Tizi Ouzou ainsi que le personnel d'encadrement. Selon le responsable du secteur à Boghni, l'ouverture de cette infrastructure permettra la satisfaction des clients de cette localité montagneuse et d'éviter ainsi tout déplacement vers le bureau chef-lieu de daïra.

À noter, à cet effet, d'ailleurs, que les derniers chiffres font état de la réouverture de quelque 32 agences rouvertes après plus de trois décennies de fermeture. Depuis le début de la décennie noire, quelque 30 agences postales ont été fermées à travers les villages de la wilaya de Tizi Ouzou. Durant cette période, les pouvoirs publics ont recouru à cette mesure de fermeture des agences postales situées dans les villages afin d'éviter que les groupes terroristes ne récupèrent de l'argent en plus du banditisme qui écumait la région en profitant de la situation qui y régnait.

En effet, les régions d'Ouacifs et Mizrana ont, pour rappel, été les plus touchées par ces fermetures. Quelques années après la fin de la décennie noire, les résidus du banditisme continuaient à y opérer et surtout dans les villages reculés, mais cela n'a pas empêché la réouverture de beaucoup de bureaux de poste. Dans certains cas, les villageois ont, eux-mêmes, assuré la sécurité de ces agences. Toujours au chapitre de la sécurité, le ministère de Poste et des Télécommunications avait annoncé la dotation de quelque 92 agences de caméras de surveillance. Mais cette annonce, faite en début de l'année 2019, n'a pas été suivie d'effet.

Par contre, les villageois ont grandement participé à la sécurisation de ces agences. Après une série de cambriolages qui ont visé les agences postales de Mizrana et Tifra, situées sur le littoral, les citoyens sont devenus plus vigilants et plus décidés à défendre ces agences. Quelques mois plus tard, les cambrioleurs ont, en effet, buté sur des citoyens qui les ont empêchés de commettre leur forfait. Sans armes à feu ni même armes blanches, des citoyens de la commune de Boudjima ont arrêté trois cambrioleurs armés qui ont accaparé la caisse de l'agence postale locale. Après une poursuite, des jeunes ont réussi à arrêter le fourgon des assaillants qui ont pris la fuite avec le butin. Deux ont été arrêtés en possession des sommes subtilisées et remis à la gendarmerie.