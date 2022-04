Un important sit-in a été observé, jeudi dernier, par le staff médical, paramédical et les employés de l’hôpital psychiatrique d’Oued El Athmania dans la wilaya de Mila. Un mouvement de protestation intervenant une dizaine de jours après l’évasion de quatre prisonniers admis au service judiciaire, même si le directeur de l’hôpital a tenté de minimiser l’événement. Selon ses propos, il ne s’agissait, en fait, que de « deux prisonniers », les deux autres sont des patients internés dont l’un a été retrouvé. Ce mouvement de protestation initié en réponse aux décisions prises par l’administration à l’encontre des trois infirmiers. Ces derniers ont été suspendus pour négligence, avait souligné le même responsable, devenu, aujourd’hui, persona non grata, suite à ces mesures. Sur les pancartes affichaient par les protestataires, on pouvait lire : « Nous sommes des infirmiers et non des gardiens de prison», ou encore « non à l’abus de l’administration ». Les protestataires revendiquent la révision du statut de l’établissement hospitalier, des solutions adéquates au service judiciaire pour éviter d’autres évasions, la révision des lois régissant le transfert des prisonniers vers cet hôpital, tout en exigeant l’accompagnement pour chaque prisonnier hospitalisé par deux agents de l’administration pénitentiaire durant son séjour à l’hôpital, notamment qu’il s’agit de prisonniers dangereux, à l’instar des deux narcotrafiquants qui se sont évadés récemment. Par ailleurs, les protestataires dénoncent la sanction « abusive » prise par l’administration à l’encontre de l’ingénieur principal en informatique chargé de la sous-direction du système d’information hospitalier et membre dans la commission de la mise en place du DEM (Dossier électronique du malade). Ce dernier, a-t-on appris, a été transféré du « centre de traitement des données » au « bureau des entrées ». Un poste en inadéquation aussi bien avec son diplôme que ses compétences. Un poste loin d’offrir un environnement de travail adéquat pour un employé chargé de la conception et de la réalisation des projets informatiques dont le DEM que la tutelle veut mettre en place dans les plus brefs délais. Selon les protestataires, l’ingénieur est accusé « arbitrairement » par le directeur d’avoir partagé sur sa page Facebook, qui reste un espace privé, des informations portant préjudice à l’établissement. Il s’agit d’un reportage sur l’évasion et sur l’infrastructure d’un organe de presse francophone.

Un événement traité par L’Expression. Les protestataires comptent demander audience au ministre de la Santé et saisir la justice en cas où l’administration maintient ses décisions à l’encontre des infirmiers et de l’ingénieur en informatique.