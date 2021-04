La majorité des services publics tourne au ralenti. Qu'il s'agisse des guichets de délivrance de documents administratifs, du service d'accueil des doléances, ou des lieux où le citoyen paye des redevances... la situation est identique. À l'état civil, l'attente dure entre une heure à deux heures. Les agents de saisie aussi trouvent le moyen pour quitter leur place après chaque délivrance en n'omettant pas d'inviter le demandeur à s'adresser au collègue d'à côté. À la daïra, fermée depuis les évènements qui ont caractérisé l'affichage de la liste des logements sociaux, le citoyen est amené à patienter en raison de l'absence d'un interlocuteur. Quand vous essayer de comprendre il y a toujours quelqu'un pour vous raisonner et vous demander de patienter puisque vous n'avez rien à faire la journée.

Une réplique est même devenue légion chez nous. «Wach tu vas préparer le F'tour?», vous lance au visage le préposé qui était dans un autre bureau pour un dossier. Dans cette course à la meilleure réplique, il y a une autre plus polie. «Pourquoi vous avez attendu le mois de Ramadhan pour demander ces papiers?», répondent certains employés pressés de partir «dormir». Au classement des absenteistes, l'APC de Bouira tourne sans ses élus. Depuis maintenant plusieurs mois, la totalité des responsables élus de cette institution sont absents. Cet état de fait met dans l'embarras plusieurs citoyens qui veulent se renseigner sur les raisons de leur exclusion des listes des bénéficiaires de l'aide des 10000 DA octroyée en ce mois de Ramadhan.

Même quand ont les rencontre dehors, ces représentants du peuple, comme ils aiment se qualifier, sont unanimes dans une réponse passe-partout, «il faut voir avec le maire», comme si le maire était celui qui confectionne ces listes. Il en est le responsable puisque c'est lui qui signe, mais les autres élus et l'exécutif sont responsables au même titre que le premier magistrat de la ville. Lors de la dernière session APW, le wali et le P/APW ont annoncé l'affectation de 25 milliards de centimes supplémentaires pour prendre en charge la totalité des inscrits et demandeurs. Cet absentéisme qui freine l'activité de la commune touche les vice- présidents qui sont détachés et qui perçoivent une indemnité consistante.

L'absence concerne aussi le maire qui, depuis l'affichage des listes des logements sociaux, ne rentre au siège de l'APC que le soir pour signer le courrier. La question qui s'impose est: pourquoi ces élus ne suspendent pas leurs mandats respectifs et arrêtent de percevoir un argent public immérité? Unanimement, les citoyens déclarent que l'actuelle composante de l'APC de Bouira reste plus médiocre; l'équipe antécédente a aussi distribué des logements en 2017, mais a continué à recevoir les citoyens et à les convaincre. Le bureau de Hakim Oulmi, le maire sortant, d'Aksous Ali son adjoint, n'ont jamais fermé les portes à la figure des électeurs. Même si les horaires en ce mois de jeûne sont adaptés, ils ne sont pas respectés.

Pour confirmer, il suffit de faire un tour dans l'ensemble des administrations publiques entre 14 et 15 heures pour découvrir des bureaux vides. Les seuls présents vous invitent à revenir le matin parce que le chargé du dossier a un décès, a un malade... quand tout e monde sait que la désertion à quelques heures de l'horaire de sortie est une fâcheuse habitude ancrée dans les us algériens. L'autre structure qui aura sérieusement pénalisé les humbles citoyens et marqué les esprits cette semaine du début du mois de Ramadhan reste la poste. Entrée en grève sans aucun préavis localement, les retraités et les bénéficiaires de l'aide de Ramadhan surtout, ont eu du mal à retirer leur argent. Sans contester les revendications des postiers qui sont sûrement légitimes, il fallait au moins éviter un débrayage le premier jour du Ramadhan, même si les concepteurs ont surtout cherché à faire mal et avoir un impact solide, la particularité de la journée devait peser dans la prise de cette décision.

L'administration de son côté se devait de chercher des issues respectueuses des prérogatives de chaque partie. Un ministre qui se déplace dans les postes, aide une vieille à remplir son chèque fait du populisme parce que son travail à lui était d'anticiper et d'éviter les rapports de force. Pour ne pas généraliser, et par soici d'équité nous parlerons de deux organismes d'où ont été éradiqués ces fléaux grâce à la bonne conscience des employés. L'exemple à retenir demeure celui de l'Office national d'assainissement (ONA). Cet organisme répond à toute sollicitation dans un délai n'excédant pas 12 heures. Pour tester, nous avons pris attache avec la direction pour une intervention. Le samedi dès 8 heures, le camion et les agents étaient sur place. Malgré le peu de moyen dont dispose cet organisme d'utilité publique, malgré aussi le nombre de sollicitations, les responsables et les personnels tentent de répondre et expriment une totale disponibilité.

L'autre organisme où la discipline est de rigueur, n'est autre que la protection civile dont les équipes d'intervention sont prestes et disponibles H24. De jour comme de nuit, ces hommes dévoués répondent présents à tout moment. Ces exceptions ne doivent pas cacher la triste réalité d'une bureaucratie qui a la peau dure. Le fléau prend des ampleurs à l'occasion du mois de Ramadhan où la cadence de travail, déjà moindre toute l'année, prend un sacré coup en ce mois de privation et d'abstinence. Pour conclure, rendons un hommage particulier à ces travailleurs qui, toute la journée travaillent sous un soleil de plomb, une chaleur caniculaire, sans mot dire.