Les marchés de proximité ouverts à l'occasion du mois sacré de Ramadhan avec la participation, pour la première fois, des «femmes rurales, au foyer et de la famille productive», sont une opportunité pour soutenir l'implication de cette catégorie dans la production nationale, a affirmé samedi à Chlef la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouthar Krikou. S'exprimant devant la presse lors d'une visite de travail dans la wilaya pour s'enquérir des activités et opérations de solidarité, initiées à l'occasion du mois sacré du Ramadhan, Kaouthar Krikou a estimé que les marchés de proximité, marqués, pour la première fois cette année, par la «participation des femmes rurales, au foyer et de la famille productive», constituent une occasion pour soutenir «l'implication de cette catégorie dans la production nationale». Cette participation, première du genre dans les marchés de proximité, «contribuera à la promotion des produits de cette catégorie, en application du programme sectoriel national d'appui à leur implication dans la production nationale» a assuré la ministre. La ministre a, par ailleurs, salué cette initiative, qui s'inscrit au titre des instructions du président de la République pour le soutien aux femmes rurales et au foyer et de la famille productive. «Les marchés de proximité peuvent, également, constituer des espaces commerciaux pour la commercialisation de leurs produits», a-t-elle souligné.

La ministre a cité l'installation de l'Observatoire national de la société civile qui, selon elle, «va contribuer à la structuration des différents acteurs de la société civile et à l'organisation des opérations de solidarité reflétant l'esprit solidaire et de volontaire qui anime la société.»; La ministre a procédé, à l'occasion, au lancement de la caravane «Un jeûne sûr sans gaspillage» visant à sensibiliser les citoyens à la lutte contre le phénomène du gaspillage pendant le mois sacré, tout en appelant les personnes âgées et les malades chroniques à consulter leurs médecins. L'opération a également pour objectif d'assurer une prise en charge médicale et psychologique des habitants de certaines régions, en identifiant leurs besoins, pour leur collecte dans la banque de données locale afin de bénéficier des aides de solidarité. Kaouthar Krikou a loué ce type d'initiatives de nature à contribuer, notamment à leur «intégration sociale». Dans la localité de Skassik (commune de Oued Fodda), la ministre a procédé au niveau du «Centre de l'enfance assistée», à l'ouverture de la 2ème édition du Concours national de récitation du Coran par les enfants des établissements et centres spécialisés, organisée en coordination avec le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs.