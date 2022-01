Le tribunal de Sidi M'hamed a programmé le procès de l'ancienne ministre de la Culture, Khalida Toumi, pour le 20 janvier 2022. L'ancienne ministre a été incarcérée à la prison d'El-Harrach après son arrestation le 4 novembre 2019 et son inculpation par la Cour suprême en novembre de la même année pour les charges de «dilapidation de l'argent public», «abus de fonction» et «octroi d'avantages indus». L'instruction de son affaire a été bouclée au mois de décembre, selon ses avocats. La chambre d'accusation près la cour d'Alger a rejeté six fois le demande de libération provisoire de Khalida Toumi. Parmi les affaires dans lesquelles Khalida toumi est accusée de corruption, l'on trouve «Paris, capitale de le culture arabe de 2007», «le festival panafricain de 2009», «l'Office national des droits d'auteur et droits voisins» et «l'Office Riadh el Feth».



Houda Feraoun en appel devant la justice

L'ancienne ministre de la Poste et des Télécommunications, Houda Imane Feraoun, devra comparaître le 19 du mois en cours devant la cour d'Alger, après le report de procès en appel. Le report intervient suite à la contamination de l'avocat de l'ancienne ministre au Covid-19. Pour rappel, l'ancienne ministre Feraoun et plusieurs cadres sont poursuivis, pour «corruption, dilapidation de deniers publics, octroi d'indus privilèges et abus de fonction», dans une affaire liée à l'octroi d'un marché de réalisation d'un réseau de fibre optique. Le tribunal de Sidi M'hamed a condamné l'ancienne ministre de la Poste et des Télécommunications, Imane Houda Feraoun, à 3 ans de prison ferme assortie d'une amende de 500 000 DA. De son côté, l'ancien P-DG d'Algérie télécom, Tayeb Kebbal, poursuivi dans la même affaire, a été condamné à 5 ans de prison ferme.

Le procès de Abdelwahid Temmar reprogrammé

Le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M'hamed (Alger) a décidé, jeudi, de reporter au 20 janvier en cours le procès de l'ancien ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, Abdelwahid Temmar, et de rejeter la demande de libération de l'accusé Abdelmalek Sahraoui.

Ce report intervient à la demande de la défense. Abdelwahid Temmar est poursuivi dans une affaire de corruption pour «abus de fonction, dilapidation du foncier public, détournement de terres agricoles de leur vocation et octroi d'indus avantages, lorsqu'il était wali de Mostaganem». Des hommes d'affaires sont également poursuivis dans cette affaire.

Le procès de Djamila Tamazirt reporté

Le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M'hamed a décidé de reporter, au 13 janvier en cours, le procès de l'ancienne ministre de l'Industrie, Djamila Tamazirt et d'autres prévenus, impliqués dans une affaire de corruption. Ce report intervient à la demande du collectif de défense des accusés.

L'ancienne ministre de l'Industrie est poursuivie pour abus de fonction et octroi d'indus privilèges.