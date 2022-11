Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali a insisté, hier à Alger, sur l’importance de poursuivre la numérisation de tous les services bancaires en vue de réaliser l’inclusion financière dans la région du Maghreb et assurer des produits financiers adaptés aux besoins du citoyen. Dans une allocution prononcée à l’ouverture des travaux de la 18e session du Sommet bancaire maghrébin, Kassali a souligné « la nécessité d’assurer des produits financiers adaptés aux besoins du simple citoyen, en assurant le service dans toutes les régions des pays participants ». Pour la mise en place d’un système bancaire intégré et cohérent, il est nécessaire pour « tous les opérateurs du secteur bancaire de coopérer afin de faciliter l’investissement entre tous les pays maghrébins et de coordonner avec les start-up pour créer des produits bancaires innovants basés essentiellement sur le leadership numérique », a-t-il dit. Les défis majeurs auxquels le monde est confronté dans divers domaines exigent essentiellement de « renforcer la coopération et de hisser la performance d’innovation, l’accompagnement et l’intégration régionale », ajoute le ministre.

La tenue de cet évènement en Algérie « atteste de sa volonté de développer davantage le volume des échanges économiques, d’échanger les expériences dans le domaine financier, et de renforcer la coopération économique maghrébine à travers le développement et la dynamisation du partenariat entre les hommes d’affaires et les investisseurs dans la région ». La 18e session du Sommet bancaire maghrébin regroupe les dirigeants, les hauts responsables des Banques, les hauts responsables économiques et financiers des pays de l’Union du Maghreb arabe (UMA), outre de nombreux experts internationaux.