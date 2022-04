Qui mieux que Kamel Bouchama, peut nous aider à mieux comprendre la vie et le combat de l'Emir Abdelkader, et à travers lui bien des pans inconnus de l'histoire séculaire du peuple algérien? Aussi, Ooredoo lui a-t-il offert la tribune pour raconter le glorieux parcours d'Abdelkader ibn Mohieddine, fondateur de l'Etat algérien moderne.

En effet, Ooredoo a consacré sa 68eme session de formation du club de presse, à l'étude de l'une des personnalités algériennes les plus célèbres de l'histoire contemporaine, l'Emir Abdelkader. « À la faveur du mois sacré de Ramadhan nous avons préféré consacrer cette session de formation à un thème culturel, rompant ainsi avec les traditionnels sujets strictement liés à la téléphonie»,explique Ramdane Djazairi, Directeur des Affaires Corporatives à Ooredoo, en préambule à l'intervention de M Bouchama, laquelle a été abritée, mardi, par le Centre international des conférences CIC Abdelatif Rahal, à Alger. Et c'est dans une ambiance ramadhanesque, feutrée que les journalistes ont pu apprécier tout le talent de conteur et de chercheur de M Bouchama, qui n'a pas manqué d'émailler son riche exposé d'anecdotes, souvent tirées de son vécu personnel, notamment à la faveur de ses différentes missions dans le monde, vu qu'il a été ambassadeur et plusieurs fois responsable pour avoir occupé de hautes fonctions de l'Etat. Le récit sur l'Emir ne pouvait alors qu'être passionnant.

«L'Emir Abdelkader, l'utltime étape au Levant» Tel est le thème choisi par l'orateur pour aborder la dernière partie de la vie de l'Emir, c'est-à-dire celle passée en exil, au Levant. La vie de l'Emir Abdelkader se résume en deux principales étapes; celle qui a duré vingt ans, de 1832 à 1852, en Algérie et dans les prisons de France et la seconde qui s'est étendue sur trente ans de 1853 à 1883, hors de son pays, en exil en Turquie et en Syrie, après son «séjour» au château d'Amboise en france. M Kamel Bouchama revient alors sur les moments forts qui ont émaillé cette époque et révélé au monde la personnalité et l'humanisme authentiquement musulman de l'Emir Abdelkader. Il citera alors le massacre des chrétiens d'Orient en 1860 et qui ont vu des milliers de chrétiens sauvés par l'Emir. Le conférencier aura ainsi abordé les principales étapes du parcours d'Abdelkader El Djazairi, de sa lutte et sa résistance farouche contre l'invasion de l'armée colonisatrice française, en passant donc par son exil en Syrie, son décès à Damas et le rapatriement en Algérie de sa dépouille mortelle en juillet 1966, quatre- vingt-trois ans après son enterrement en terre d'exil. Selon M Kamel Bouchama, «Le fondateur de l'Etat algérien moderne a rassemblé des qualités inspirées de la perfection. Il était mystique, pieux, poète, commandeur inégalé, prince équitable, chevalier galant, combattant humanitaire, intrépide et courageux. «Mais, en résumé, que faut-il dire à nos enfants, concernant cette date du 23 décembre 1847?

Tout simplement, qu'après quinze années d'âpres luttes qui ont infligé à l'ennemi de lourdes pertes, l'Emir Abdelkader a fini par prendre la décision d'arrêter la guerre, non pas parce qu'il l'avait perdue, à cause de l'ennemi qui était plus fort en nombre et en armement, mais parce qu'il pensait au sort du peuple algérien. En effet, le peuple était non seulement réduit à la famine, forcé à la fuite ou à la soumission aux forces d'occupation, mais aussi livré à l'extermination parce qu'il subissait une oppression singulièrement aveugle et sauvage.

La décision de l'Emir d'arrêter la guerre avait également des causes exogènes, dont cette «position déloyale» du sultan du Maroc «Moulay Abderrahmane» qui resserré l'étau autour de lui, prétextant son engagement à respecter les termes du «Traité de Tanger» du 10 septembre 1844, par lequel le Maroc reconnaissait la présence française en Algérie et, en application de son article 4, cessait tout soutien officiel à l'Emir Abdelkader, déclaré hors la loi au Maroc et en Algérie»,note enfin M Kamel Bouchama dans son livre: «Luttes d'un peuple, Emergence d'une nation» édité en 2013 avec le parrainage de Ooredoo dans le cadre de la célébration du 50e annniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale. À l'issue de la soirée, M.Kamel Bouchama a dédicacé son ouvrage aux journalistes.