Le ministère malaisien des Affaires étrangères a indiqué, hier, que le vice-ministre des Affaires étrangères, Kamarudin Jafar, effectuera, à partir d'aujourd'hui, une visite de travail de trois jours en Algérie. La même source a ajouté que Kamarudin Jafar sera reçu par le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra. Selon le communiqué du ministère malaisien des Affaires étrangères, cette visite permettra aux deux pays de renforcer les relations bilatérales dans les domaines du commerce, de l'investissement, de l'éducation et des affaires islamiques.

Les entretiens seront également une occasion d'aborder les questions régionales et internationales d'intérêt commun. D'autant que leur appartenance à l'Organisation de la conférence islamique (OCI), à l'organisation des pays non alignés et l'ONU a permis un rapprochement des vues, notamment concernant la lutte contre l'émigration clandestine, le trafic d'armes, l'extrémisme et d'autres questions. Le vice-ministre des Affaires étrangères s'entretiendra également avec le président de l'Assemblée populaire nationale, Ibrahim Booughali, ainsi qu'avec le directeur de l'Institut diplomatique et des relations internationales d'Alger. Lors de l'audience accordée à l'ambassadeur de Malaisie à Alger, Mohammad Faizal Razali, le président de l'APN a indiqué que les relations entre Alger et Kuala Lumpur étaient «en deçà des aspirations des deux pays et de leurs atouts». Sur le plan économique, le président de l'APN a ainsi rappelé l'accord de 1993 et celui de 2019 lors duquel la Malaisie, pays pionnier dans l'enseignement et les technologies, a proposé «de réaliser une université en Algérie». Au plan économique, l'Agence malaisienne a noté que l'Algérie est devenue le dixième partenaire commercial de la Malaisie sur le continent africain en 2021, avec un volume des échanges commerciaux avoisinant les 300 millions USD. Aussi, la Malaisie a émis le voeu de renforcer sa présence économique sur le marché algérien dans des secteurs aussi variés que «le produit halal, la finance islamique ou l'économie numérique». Lors d'un entretien, mai dernier, entre le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, et le chargé d'affaires de l'ambassade de Malaisie à Alger, Mohamed Aref Ahmed Taharim, les deux parties ont évoqué le partenariat et la coopération entre les deux pays dans plusieurs domaines, notamment en matière de dessalement de l'eau de mer, soulignant l'importance de la remise en service de la station de dessalement de l'eau de mer de Souk Tleta (W. Tlemcen) «dans les plus brefs délais».