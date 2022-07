L'Expression:Un nom, des projets et surtout des rêves Qui est exactement Djamel Boukhiba ?

Djamel Boukhiba: Je n'aime pas parler de moi... Je veux que se soit mon travail et mes réalisations qui le feront. Sinon, je suis un jeune Algérien qui croit en l'avenir et dans son pays. J'ai réussi en Europe, mais cette réussite ne serait complète que si je participe de manière effective au développement de mon pays l'Algérie et plus particulièrement de ma ville natale Béjaïa. Par ma modeste expérience, je veux ramener un plus à mon pays et je vous assure que nous avons un potentiel énorme pour relever des défis et réaliser des challenges à l' aboutissement incroyable. Nous ne partons pas à la conquête de l'impossible,mais pour peu qu'on s'y mette, on réélisera l'impensable et nous pouvons le faire. Je veux dire en résumé: ne rougissons pas de vouloir la Lune, il nous la faut!



Pouvez-vous nous préciser dans quel secteur voulez-vous entreprendre en Algérie?

Je suis dans la téléphonie et la sécurité, mais en Algérie, le terrain est propice pour faire tout, absolument tout. Je vous donne un exemple: dans le tourisme, j'ai fait l'acquisition de l'hôtel et du théâtre du village touristique Capritour à Tichy. Ce lieu a été bien conçu et réfléchi, mais dommage!Il est laissé à l'abandon! Je vais travailler avec les autorités de la wilaya pour changer l'image de cette infrastructure et lui redonner un second souffle. Et pour être vraiment attractif, cela passe par la sécurité et la propreté qui font cruellement défaut, aujourd'hui. Aussi, le théâtre César verra toutes les stars nationales et pourquoi pas internationales!

Par ailleurs, je suis également dans la communication et le numérique puisque on a créé une start-up avec des jeunes fraîchement sortis de l'université de Béjaïa. Je veux démontrer que les jeunes Algériens sont capables de rivaliser avec tous les jeunes du monde et c'est possible avec cette plate-forme digitale, vous allez voir. On n'a rien à envier à personne.

Décidément ça «bouillonne» chez vous, puisque vous m'avez aussi parlé d'un projet dans le domaine du transport aérien...De quoi s'agit-il exactement?

Effectivement, quand j'ai vu le président de la République, Abdelmadjid Tebboune parler de l'ouverture du secteur du transport aérien à l'investissement privé, je suis venu tout de suite pour voir comment faire, me renseigner et m'informer sur les modalités ici en Algérie. En effet, je suis en train de créer ma compagnie aérienne, et là je donne le scoop, elle s'appellera «WIN+» qui aura comme base l'aéroport de Béjaïa et cela pour rapprocher les Algériens de l'étranger de leur patrie en facilitant et réduisant les tarifs exorbitants et jamais justifiés du transport de et vers l'Algérie. Vous serez peut-être étonné, mais je veux me lancer dans l'agroalimentaire et l'agriculture pour peu qu'on me facilite la tâche. Je suis ambitieux, j'ai le droit et le devoir de rêver dans mon pays, l'Algérie. Si l'homme n'a pas rêvé de voler il n'aurai jamais inventé l'avion...

Et c'est quoi votre mot de la fin?

(Il sourit). Il n 'y a pas de mot de la fin, ce n'est qu'in début. Je crois en l'avenir de notre pays et nous avons une jeunesse pour le faire. L'Algérie devrait être au bas mot dans les 15 premières puissances économiques mondiales.Je n'oublie pas le sport, le foot! Je suis révolté de voir ma ville Béjaïa sans club dans le championnat de D1! Je vais prendre en charge un des deux clubs MOB ou JSMB pour en faire un professionnel de haut niveau. Je vais faire une proposition aux autorités et aux supporteurs.

Merci au journal L'Expression qui m'a ouvert ses colonnes et bonne fête de l'Aïd à tous les Algériens.