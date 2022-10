L’Expression : Que pensez-vous de ces perspetcives nouvelles de partenariat entre l’Algérie et la France ?

Selim Benhamadou : Je représente Business development manager dans une société à services numériques installée en Tunisie. Nous avons également d’autres succursales en France et en Allemagne aussi. Et nous sommes très enthousiastes à l’idée de nous installer en Algérie, par le fait que je suis un Tunisien, mais avec un sang algérien. Mon lieu de naissance est Tizi Ouzou.

Notre principale activité tourne autour de la technologie, notamment par la mise à disposition des ressources, des ingénieurs en Europe, en Tunisie et ailleurs partout dans les autres pays. Donc, c’est la partie technologie SAP et la partie Web et tout ce qui est relié… On est également intégrateur de l’infrastructure Cloud…

Pensez-vous aboutir à des résultats suite à vos démarches de prospection en Algérie ?

Ah, oui ! Nous sommes très enthousiastes. On est là et on est très content d’être en Algérie. Et nous voulons vraiment que ça marche et que ça fonctionne. Nous sommes là pour étudier les opportunités et les offres, pour prospecter aussi… on est en pleine réflexion pour nous installer en Algérie et mutualiser nos ressources…