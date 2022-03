Pour souligner la brutalité du système colonial français fait de négation de crimes et de barbarie, Salah Goudjil a eu cette tirade, alors qu'il s'exprimait dans une émission de télévision pour célébrer le 19 mars 1962: «Je suis né le 1er novembre 1954, car avant je n'existais pas», a asséné le président du Sénat. Lors de cette émission consacrée aux accords d'Évian et au cessez-le-feu, Goudjil a pointé une série d'événements interdépendants avant d'arriver à cette séquence historique du 19 mars 1962. Il énumère ainsi le déclenchement du 1er novembre 1954 qui est le commencement qui détermina la suite de tous les événements. Il a été suivi par l'attaque du 20 août 1955 qui a donné une autre dimension à notre révolution, puis le congrès de la Soummam, le premier dans l'histoire du FLN, où étaient apparues des divergences entre les dirigeants qui ont été rectifiées au congrès de 1957 au Caire.

Un an plus tard naquit le Gouvernement provisoire algérien qui avait porté haut et fort la cause algérienne.

En 1959, de graves divergences apparaissent encore une fois entre les dirigeants de la révolution et encore une fois colmatées lors de la réunion de dix colonels. C'est à la suite de cette réunion que le Gpra a pris la décision de constituer l'état- major de l'ALN.

En 1960, sont venues les manifestations du 11 décembre qui ont ébranlé l'image de la France, alors que la cause algérienne était discutée à l'ONU. À cela s'ajoutent les massacres commis par la police française lors des manifestations pacifiques du 17 octobre 1961 à Paris. Salah Goudjil a expliqué que toutes ces étapes sont les pièces d'un même puzzle qui est notre révolution dont chaque étape a son importance.

Le président du Sénat note, avec une grande liberté de ton, que «la Révolution algérienne a connu de graves divergences à certaines de ces étapes», ce qui est tout à fait normal mais on a réussi à aplanir toute ces différences, car la révolution algérienne «ne s'est pas faite avec l'esprit du zaiisme ni une idéologie». C'était un travail collectif avec comme objectif l'indépendance. «On n'a jamais perdu de vue cet

objectif d'indépendance malgré nos divergences.»

Salah Goudjil souligne que parallèlement à cette marche vers l'indépendance, la France coloniale subissait de violentes répliques. En face, il y avait alors, rappelle-t-il, une valse de changement de gouvernement: six Exécutifs ont été changés et la IVe République est tombée sans compter que, même l'armée française a connu des cassures en son sein.

Après la signature des accords d'Évian, mentionne l'étape cruciale de Tripoli. Ce congrès affirme Goudjil, avait comme objectif l'élaboration d'un projet de société, la restructuration du FLN ainsi que de l'ALN. Encore de profondes divergences affecteront le groupe et le Gpra regagne Tunis.

Du 19 mars au 4 juillet 1962, il fallait préparer le référendum, installer une administration et désigner la force locale et à ce propos le président du Sénat a été catégorique: «Il y avait une arrière pensée de la France que cette force locale allait remplacer l'ALN.». Il ajoute qu'il y avait «l'idée également que l'armée des frontières ne regagnera le pays qu' après l'indépendance et que leur rentrée se fera à titre individuel. Ils ont adopté la même méthode au Maroc et en Tunisie» et de conclure «c'est de là qu'est venu tout le différend entre le Gpra et l'armée des frontières». L'Algérie est passée par des difficultés qui allaient ébranler l'unité nationale. Mais on a dépassé toutes ces difficultés. Rappelons-nous tout ce qu'a vécu le pays en 2019, on a organisé des élections et élu le Président qui a pris 54 engagements, une grande symbolique. Il a organisé le référendum un premier novembre, une autre symbolique, le Président a proposé la date du premier novembre pour organiser la réunion de la Ligue arabe à Alger.

Nous avons un repère qui est celui de novembre 1954. Il est inébranlable. C'est ce repère qui guide les actions du président Tebboune. Il ajoute que le défi prochain sera celui de l'indépendance économique.

Le Président a refusé l'endentement extérieur justement pour garder sa souveraineté et sa liberté de décision au moment où nous assistons à des changements profonds de par le monde.