Le président de la République a inauguré un hôtel Cinq étoiles dans la commune d'Es-Sénia, près d'Oran. Un investissement rentable et créateur d'emploi. C'est aussi un parfait exemple de ce que doit être la normalité dans un pays dont le potentiel est énorme.

Mais ce potentiel est entravé par une bureaucratie criminelle. Principal frein à la dynamique économique, les entraves administratives n'échappent pas au président Tebboune. Il a fortement souligné la nécessité de lever définitivement les obstacles bureaucratiques qui bloquent l'investissement dans tous les secteurs d'activité. S'adressant au propriétaire de l'hôtel, le chef de l'État l'a assuré publiquement de son soutien et en a fait un interlocuteur direct du wali d'Oran, qui devra résoudre les problèmes bureaucratiques que pourrait rencontrer cet investisseur. Le ton ferme et le propos clair du Président renseigne sur la guerre qu'il mène personnellement contre des «pratiques (qui) doivent cesser définitivement et je ne pardonnerai à personne», a-t-il lancé à l'adresse de tous les fonctionnaires du pays.

Ces derniers sont censés être au service de l'opérateur économique. «Un Algérien qui investit dans un hôtel Cinq étoiles à l'intérieur du pays, pas nécessairement à Alger, et avec son argent propre ne demandant aucun crédit à l'État, il faut le traiter avec égard», a affirmé le chef de l'État. La chaîne AZ, dont il était question, hier, à Oran a à son actif plusieurs investissements. Abdelmadjid Tebboune a salué le travail du propriétaire, non sans rappeler les «gens qui ont pris de l'argent de l'État et l'ont investi à l'étranger». À l'adresse du patron de l'hôtel AZ Grand Oran, il dira: «Votre travail doit être un exemple pour les autres. Il faut que les gens sachent qu'une personne avec son argent peut fructifier son capital dans son pays et devenir riche tout en étant intègre avec les gens et avec son pays.».

Le message est on ne peut plus clair, à savoir que le tort n'est pas dans la richesse, mais dans les moyens utilisés pour y parvenir. Un capital propre, ça existe et ça peut se fructifier en toute légalité en Algérie.

Le rôle des investisseurs consiste à se conformer aux règlemens qui régissent l'économie. Ceux-là sont évidentes et il n'est pas besoin d'être un génie pour faire la distinction entre les affaires et les délits économiques.

Les lignes rouges sont clairement identifiables. Mais à condition que les opérateurs économiques partent tous avec les mêmes chances. L'État est tenu de garantir l'égalité des traitement entre tous les opérateurs.