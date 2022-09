S'exprimant, hier, en marge de sa rencontre avec les mouhafedhs, le secrétaire général du FLN, Baâdji Abou El Fadhl n'a pas été tendre avec ses détracteurs. Il a refusé de considérer ses antagonistes au sein du parti comme «adversaires politiques». Il les a qualifiés lors de son point de presse de «simples hors- la- loi». L'homme fort du parti a même brandi la menace de divulguer les forfaits commis par ses adversaires contre les intérêts du parti.

Pour le premier responsable du FLN, parmi ses derniers «il y a ceux qui n'ont pas hésité de dilapider le patrimoine immobilier et mobilier du parti». Sur sa lancée, il cite des cas de ceux qui «sont allés jusqu'à vendre les sièges des mouhafadhas du parti ou à les transformer en cafétérias». Il a regretté que «personne n'ait eu le courage de défendre le parti lorsqu'il a été très mal mené lors du Hirak».

Dans son allocution prononcée à l'occasion de cette rencontre, il a qualifié ses adversaires de «perturbateurs aux pratiques douteuses qui sont à la solde d'autres parties...». «Ces derniers avancent masqués ou à visage découvert», a-t-il soutenu. Dans le même sillage, il a déploré que «plus d'une trentaine de membres du comité central ont trahi le parti, en se portant candidats aux élections législatives sur des listes rivales et en menant une campagne hostile contre les listes du FLN, tandis que d'autres ont participé à l'assaut contre le siège du parti...etc.» Voulant apporter un démenti à ceux qui prétendaient qu'il aurait désigné ses proches pour siéger dans la commission de préparation du 11e congrès, il a rappelé que «297 sur 386 membres du comité central restant (il y avait 555 membres au total) figurent sur la liste de commission préparatoire des prochaines assises».

Il a précisé que «depuis le dernier congrès, 33 membres du CC sont décédés, 10 autres sont emprisonnés, 12 ont déposé leur démission et 64 sont exclus du parti...». Par ailleurs, la date de la tenue du prochain congrès n'est pas encore fixée. Il a annoncé que «la tenue du prochain congrès du parti interviendra après l'achèvement des préparatifs, notamment l'enrichissement par la base des cinq avant-projets de documents, soumis au débat lors du congrès et la tenue des conférences de wilayas et des congrès régionaux». Il a affirmé dans ce contexte que «les préparatifs de ce rendez-vous se déroulent dans le calme et la sérénité totale».

Pour ne pas répéter les mêmes erreurs commises lors des 10es assises où une vingtaine de mouhafadhas avaient envoyé des délégations parallèles, «tous les congressistes seront cette fois-ci élus par la base», a-t-il encore souligné. S'agissant des élections partielles anticipées en Kabylie, «le FLN ambitionne de remporter les APC de Toudja et Akbou à Béjaïa». La rencontre avec les mouhafedhs intervient après l'achèvement de l'opération de réunification des mouhafadhas. Les nouveaux mouhafedhs au nombre de 67 ont préparé et lu un communiqué de soutien à la direction du parti à sa tête Baâdji Abou El Fadhl. Ils ont salué, entre autres, «les efforts consentis par ce dernier pour permettre au parti de retrouver sa stabilité et sa place de première force sur la scène politique nationale en remportant une victoire à l'issue de toutes les échéances électorales précédentes».

Baâdji a rappelé que «n'en déplaise à ses détracteurs le FLN a réussi à obtenir 105 députés lors des législatives passées...etc». D'après lui, «la réussite du parti n'est pas tombée du ciel, mais elle est due à la vision de réforme stratégique conçue par la direction actuelle...».

À titre de rappel, le parti avait triomphé en s'adjugeant la première place aussi bien aux législatives qu'aux élections locales anticipées et au scrutin portant renouvellement partiel des membres du Conseil de la nation. Interrogé sur «cette déclaration de soutien, il dira qu' «elle est habituelle et conforme aux usages du parti et n'est pas exprimée en prévision de sa candidature à la présidence du parti au prochain congrès».

Enfin, il n'a pas manqué d'exprimer son soutien inconditionnel au président de la République. Il a salué «toutes les décisions annoncées par le chef de l'État lors de sa rencontre avec les walis, notamment concernant l'augmentation des salaires, et la revalorisation des pensions de retraite».