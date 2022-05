Le procès du cinquième mandat impliquant Saïd Bouteflika, frère et conseiller du défunt président déchu ainsi que Ali Haddad, l'ancien patron des patrons,est riche en émotions et révélations. Interrogé par vidéoconférence, Ali Haddad a d'emblée nié toutes les charges retenues contre lui, à savoir «blanchiment d'argent», «financement occulte de parti politique», «dissimulation des revenus issus de la corruption». Le président de l'audience lui demande de confirmer ou d'infirmer sa déclarations faite devant le juge d'instruction, selon laquelle Saïd Bouteflika lui a demandé de lui prêter du matériel pour lancer la chaîne de télévision «Istimraria» destinée à faire la campagne électorale pour le 5e mandat en faveur de Abdelaziz Bouteflika.

Coup de gueule de Ali Haddad

Furieux, Ali Haddad perd son calme: «J'en ai marre de cette affaire Monsieur le juge!», s'est-il écrié. «Je suis jugé quatre fois pour une même affaire: je suis poursuivi pour financement occulte de la campagne électorale pour le 5e mandat à la fois dans le cadre de l'affaire du montage automobile, l'affaire du Groupe Métidji, l'affaire Etrhb et aujourd'hui dans le cadre de l'affaire Saïd Bouteflika, a-t-il entonné. «J'ai comparu devant les tribunaux pour la huitième fois consécutive et j'ai été interrogé par 32 magistrats», a-t-il indiqué, ajoutant: «Je suis fatigué de tout ça et cette affaire m'agace énormément». «J'en ai marre de cette affaire! Je n'ai rien à rajouter de ce que j'ai déjà déclaré devant le juge d'instruction de la 3ème, 13ème, 7ème...chambre pénal», a-t-il réitéré.

Le président de l'audience a beau lui rappeler que ses déclarations seront faites dans une audience publique caractérisée par un débat contradictoire et que ses coaccusés sont concernés par cette affaire», il continue sur sa lancée. «Deux mille pages sont noircies dans le cadre de cette affaire. Je suis en prison depuis 4 ans, cela ne vous suffit-il pas?», s'est-il interrogé. L'ancien président du FCE a fait savoir qu'«on s'est servi du matériel, équipements siège du groupe Médias temps dont Dzaîr TV pour créer une chaîne de télévision parlementaire». «Prenez ce que vous voulez, même le matériel et le siège de Dzair TV pour créer la chaîne parlementaire, mais faites quelque chose Monsieur le juge». «Toutes mes déclarations sont transcrites à votre niveau», ne cesse de répéter Ali Haddad. «Je vous demande de faire quelque chose, ayez la «rahma», la bonté envers moi Monsieur le président. Je ne suis pas un étranger, je suis un Algérien», a-t-il déclaré, inconsolable à tel point qu'il a suscité l'indulgence du juge qui lui demande de s'armer de la patience.

Saïd Bouteflika est appelé à la barre. Le frère cadet de l'ancien chef de l'Etat est poursuivi pour des chefs d'inculpation liés au «trafic d'influence», «abus de fonction», «blanchiment d'argent», «enrichissement illicite», «non-déclaration de patrimoine»...etc. Le conseiller à la Présidence à nié en bloc les accusations portées à son encontre. «J'ai été condamné deux fois à 15 ans de prison ferme par le tribunal militaire de Blida avant que je ne sois acquitté, mais que voulez-vous, c'est comme ça le sort des hommes politiques des pays du tiers- monde...»

Saïd Bouteflika défie la justice

Le conseiller du président de la République pendant une vingtaine d'années, défie la justice d'établir la moindre preuve de son inculpation. Contrairement à Ali Haddad, Saïd Bouteflika dira: «Je ne demande ni la clémence, ni la miséricorde (rahma), mais d'apporter des preuves tangibles de ma condamnation.». «Si je suis innocent, rendez-moi justice», a-t-il déclaré. «J'ai la conscience tranquille, s'agissant de la corruption et aujourd'hui je comparais devant vous pour défendre mon honneur», a-t-il encore soutenu. À propos du matériel, il explique qu' «il avait bien demandé, une année avant le début de la campagne électorale pour le 5e mandat, à Ali Haddad de prêter une partie des équipements qu'il avait déjà importés en fin 2018 de Belgique pour créer sa chaîne de télévision sportive, pour lancer non pas une chaîne de télévision, mais une chaîne «Web TV». «L'idée était de créer une chaîne Web TV, pas une chaîne de télévision», a-t-il répété à plusieurs reprises. Il a également remis en cause l'appellation «Istimraria (continuité)» de ladite chaîne TV. «Ce slogan ou en-tête relève d'une grave incrédulité politique», a-t-il soutenu, observant qu'il y avait une volonté de nuire à l'ancien président de la République». Il a souligné qu' «une Web TV similaire a été utilisée lors de la campagne électorale pour les présidentielles en 2009 et 2014». «La loi sur les partis politiques en vigueur n'empêchait pas les concurrents d'utiliser les Web TV», a-t-il ajouté. «L'ex-chef d'état-major a attenté à ma crédibilité, à mon honneur». Il a qualifié ce dossier de «grave»: «Vous parlez de l'élection présidentielle de 2019, alors que les élections de 1999, 2004, 2009 et 2014 ont été financées de la même manière. Pis encore, des personnes occupant actuellement des hauts postes de responsabilité très sensibles ont participé à la campagne électorale de 2019», a-t-il déploré. Il a précisé que «Ali Haddad a respecté toutes les procédures légales lors de l'importation des équipements pour 220000 euros destinés à créer un studio pour la transmission en direct des matchs de la Ligue 2 et une partie des matchs de Ligue 1».

«Mon capital est mon honneur»

Au sujet des sommes de financement prévues par la loi (100000000 de centimes lors du premier tour et 120000000 au deuxième tour), il a déclaré: «J'ai participé aux quatre campagnes électorales, franchement ces montants sont très dérisoires.». «L'instruction a été bâclée car elle fut truffée d'arrière-pensées», a-t-il estimé. «On a amalgamé ou confondu sciemment entre le siège de la campagne et la villa des Kouninef», a-t-il soutenu. «Je ne peux ni confirmer ni infirmer l'appel téléphonique de Ali Haddad pour s'enquérir du sort réservé aux équipements, car après le 22 février je recevais jour et nuit des responsables politiques nationaux pour tenter de trouver une solution à la crise qui a secoué le pays», a-t-il encore déclaré. Toutefois je reconnaîs, dit-il, que «Ali Haddad avait toujours un comportement sérieux et exemplaire». Il a déclaré que «l'affaire en question est une honte pour la justice, arguant que toutes les commissions rogatoires envoyées à l'étranger, notamment en Belgique se sont avérées infructueuses». «Lors de la deuxième commission rogatoire, la justice belge avait demandé plus de précisions...», a-t-il argué. Concernant l'enrichissement illicite, Saïd Bouteflika a appelé les journalistes a être son porte-voix pour informer les citoyens à travers tous les villages, douars et les villes du pays, qu'il ne possède que deux appartements, le premier acheté en 1985, un bien vacant acquis sous l'ère Chadli Bendjedid. Le deuxième, un appartement de type promotionnel (Opgi) acheté en 2011 avec un prêt bancaire, qui a été remboursé en 2018. «Mon compte bancaire (halal) doté d'un milliard de centimes a été alimenté par mon salaire que je percevais comme étant enseignant universitaire pendant 12 ans, et mon salaire perçu en ma qualité de conseiller à la Présidence (30 millions de centimes par mois)», a-t-il fait savoir, précisant que «son compte en devise contenant 36000 euros qui provenaient de ses frais de missions». «Mon capital est mon honneur» a-t-il réitéré. «Les pièces justificatives trouvées lors de la perquisition de mon domicile n'ont pas été remises au dossier», a-t-il appuyé. Le procureur de la République prés le pôle financier et économique du tribunal de Sidi M'hamed a requis une peine de 10 ans de prison ferme contre Saïd Bouteflika assortie d'une amende de 3 millions de dinars et la saisie de tous les biens mobiliers et immobiliers lui appartenant.

La même peine à été requise contre l'homme d'affaires Ali Haddad. Parmi les témoins convoqués à l'audience, figure l'ancien Premier ministre, Abdelmalek Sellal, en sa qualité de directeur de la campagne électorale du candidat Abdelaziz Bouteflika, le P-DG du groupe Medias temps, Abrous Outoudert....etc Sellal a indiqué que sa mission se limitait au volet politique de la campagne.