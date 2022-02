Après avoir décroché le siège de la présidence de l’Assemblée populaire de wilaya (APW), le parti du Front El Moustakbel, récidive en remportant l’élection portant renouvellement partiel du Conseil de la nation. Le parti de Abdelaziz Belaïd semble se frayer une place sur la scène politique locale à Annaba. Tel est l’enseignement à tirer du dernier scrutin. L’urne a tranché en faveur d’Issam Nechma, candidat du Front El Moustakbel. Le désormais vice-président de l’APW de Annaba a été ainsi élu à la majorité absolue au poste de sénateur de la wilaya d’Annaba, avec 132 voix sur 281 des suffrages exprimés. Il est suivi du candidat du MSP, Abdelkader Hattab, avec 88 voix, des candidats indépendants, Mohamed Tahar Agoune (38 voix), Mounir Salaouatchi (10 voix) et Rahouma Bennacer (4 voix). Alors que 7 bulletins ont été signés nuls au terme du dépouillement. Ce scrutin a été marqué par les absences du Front de Libération nationale (FLN) et du Rassemblement national démocratique (RND), qui n’ont pas présenté de candidat à ces sénatoriales, ayant permis l’émergence d’une nouvelle génération d’élus. L’opération du dépouillement a été présidée par le président de la cour de justice d’Annaba, assisté de deux magistrats. Dans la wilaya d’El-Tarf, l’élection a été remportée par Youcef Laârab, candidat de Takatoul El Ahrar, avec 293 voix. Il est suivi par le P/APC Chebaita Mokhtar, candidat du RND avec 67 voix et du maire de Hammam Beni Salah, candidat indépendant, avec 20 voix.