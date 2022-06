«Il n'y aura pas de coupure d'internet durant l'examen du baccalauréat, cette année». Une affirmation renouvelée, hier matin, par le ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, en marge du coup d'envoi du bac 2022 qu'il a donné, à partir de Reggane, dans la wilaya d'Adrar. Une bonne nouvelle donc pour les Algériens. Sauf qu'au moment où ce ministre de la République faisait une telle déclaration, des millions de nos concitoyens étaient privés de connexion internet. En effet, les Algériens se sont réveillés avec la mauvaise surprise à laquelle ils ont droit, chaque année, à pareille période depuis 2015. Certes, la coupure n'a pas été totale, comme les années précédentes puisqu'elle a plus concerné les réseaux sociaux, les applications de messagerie ainsi que les mails(Facebook, Instagram, WhatsApp, Viber, Tik Tok, Gmail, Yahoo, Outlook...). Les sites internet continuent à marcher pour la plupart, même si certains étaient difficiles d'accès. Dans la capitale, ces restrictions ne concernaient que le réseau 4G ainsi que le réseau particulier pour ce qui est de l'Internet fixe. Le réseau professionnel continue à fonctionner presque normalement durant les heures du déroulement des épreuves. Mais dans d'autres wilayas, c'était le black-out total. Aucun réseau ne fonctionnait, ce qui a mis dans de beaux draps bon nombre d'entreprises et d'employés. Surtout qu'ils n'ont pas pris leurs précautionss du fait que depuis une semaine, le ministre de l'Education nationale répète que la connexion ne sera pas perturbée durant ce bachot 2022. Belabed vit t-il dans le même pays? Est-ce normal qu'un commis de l'état se lance dans de telles affirmations, alors que la question ne semble pas avoir été tranchée en haut lieu? Il y va, là, de la crédibilité du gouvernement. Dans un pays qui aspire à se numériser, à la veille de la 53ème Foire internationale d'Alger, des centaines d'exposants, nationaux et étrangers, se sont retrouvés coupés du monde, alors qu'on leur affirmait, quelques heures plus tôt le contraire. Terrible!