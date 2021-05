Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a instruit le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière à l'effet d'intensifier, dès aujourd'hui, la campagne de vaccination contre la Covid-19, à travers le territoire national, a indiqué, hier, un communiqué des services du Premier ministère. «À cet effet, tout en insistant sur le maintien du cadre réglementaire et logistique mis en place, à la faveur de l'arrêté ministériel n° 2 du 25 janvier 2021, il a rappelé la nécessité de respecter les critères et les priorités arrêtés en matière de vaccination, par le Comité scientifique de suivi de la pandémie de Covid-19 et l'Autorité sanitaire habilitée», souligne la même source. Par ailleurs, «un effort supplémentaire devra être mis en oeuvre en direction des wilayas qui connaissent une augmentation des cas de contamination», ajoute le communiqué.