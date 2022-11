Le secrétaire général du parti du FLN, Abou El Fadhl Baâdji a reçu mercredi dernier la délégation du Mouvement palestinien Hamas. Cela intervient après la signature, le 13 octobre dernier, d'un accord baptisé «Déclaration d'Alger», par 14 factions palestiniennes, dont le Hamas islamiste et Fatah laïc.

Le RND et le MSP ont également reçu récemment cette délégation. Baâdji a appelé en cette occasion ce mouvement de résistance palestinien à s'inspirer de l'expérience du FLN historique «dans l'unification de l'action révolutionnaire dans ses volets politique et militaire en vue de rassembler les dirigeants de la Révolution qui représentent le peuple algérien».

Lors de la réception, il a affirmé «le soutien indéfectible que l'Algérie a toujours apporté à la cause palestinienne, en tant qu'État, et qui reflète également la même position du parti du FLN», indique un communiqué du parti. À cette occasion, il a rappelé «les efforts colossaux et dévoués consentis par l'Algérie pour l'unification des factions palestiniennes, lesquels ont été couronnés par la signature de la Déclaration d'Alger pour la réconciliation palestinienne, outre l'introduction de cette démarche dans la déclaration finale du 31e Sommet arabe, tenu à Alger les 1er et 2 novembre». Il a appelé les invités du parti à «s'inspirer de l'expérience du FLN dans l'unification de l'action révolutionnaire dans ses volets politique et militaire, après avoir réussi à l'époque à rassembler les dirigeants de la Révolution qui représentent le peuple algérien».

Pour sa part, le chef de la délégation du Mouvement «Hamas», Zaher Jabarin, s'est félicité de «cette opportunité offerte par le SG du FLN pour s'inspirer de l'histoire de ce parti historique», réitérant ses remerciements au président de la République pour tout ce qu'il a fait en faveur de la cause palestinienne.

Il a salué, en outre, «la position du gouvernement et du peuple algériens concernant le refus de toute normalisation avec l'entité sioniste, une position qui représente toutes les personnes intègres dans les mondes arabe et musulman».

Lors de cette rencontre, les deux parties ont évoqué «les liens étroits entre les Algériens et les Palestiniens depuis les croisades, outre l'histoire des migrations algériennes vers la Palestine».