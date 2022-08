Vagues de chaleur, incendies et inondations dévastateurs frappent de nombreuses régions du pays. La pluie est tombée en abondance durant les dernières 24 heures dans de nombreuses wilayas. À Tébessa, Souk Ahras et In Guezzam, ce sont les crues et les inondations. Le bilan provisoire, émanant de la direction générale de la Protection civile (Dgpc), fait état de nombreux dégâts matériels et des dizaines de vies humaines sauvées in extremis. Les éléments de la PC de la wilaya de Tébessa ont sauvé une personne emportée par la crue, au niveau de la R.N. 16, dans la commune de Boulhaf Edir, au nord du chef-lieu de la wilaya. L'homme âgé de 58 ans se trouvait à bord d'une moto, avant d'être emporté par la forte remontée des eaux pluviales. Plusieurs véhicules se sont retrouvés également bloqués pendant plusieurs heures, suite aux fortes chutes de neige dont l'épaisseur a dépassé les 20 mm. L'intervention des secouristes a évité la catastrophe. Les mêmes services sont, en effet, intervenus pour le dégagement de familles coincées à bord de cinq véhicules, en raison de la montée des eaux de l'oued Boulahaf Edir. Les éléments de la Protection civile sont intervenus pour drainer les eaux pluviales au niveau de cet axe routier, et à la commune

d'El Kouif. Selon la même source, les pompiers ont porté secours à des personnes qui se trouvaient à bord de sept autres voitures coincées dans la boue. Des scènes de chaos ont été filmées et partagées ces dernières heures, sur les réseaux sociaux, comme aux quartiers d'El Merdja, Safsaf, à la commune de Bakaria, où de nombreux quartiers ont été cernés par les eaux pluviales. Les sauveteurs sont intervenus sur place afin d'effectuer des opérations de pompage des eaux infiltrés à l'intérieur de huit habitations. Les mêmes services ont également procédé à cinq grandes opérations de pompage des eaux pluviales qui ont été effectuées aux entrées de cinq bâtiments. En outre, le mur extérieur du CEM Maâmar Bouakaz, sis à la commune de Bekkaria, s'est effondré sous la pression des inondations et de nombreux arbres ont été arrachés, selon la cellule de communication de la Protection civile de la wilaya. De nombreux automobilistes ont été entourés par les eaux, suite aux précipitations ayant touché les wilayas de Souk Ahras. Le bilan de la Dgpc a précisé que les secouristes ont pris part au dégagement de deux véhicules emprisonés par les eaux au lieudit Pont Sibour et ainsi dégagé un véhicule à hauteur de l'hôpital régional du chef-lieu de la commune de Souk Ahras, une wilaya fortement touchée par les récents incendies. À In Guezzam, pas moins de 23 personnes ont failli être emportées par les eaux d'un oued. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, il y a eu, durant la même journée, de nombreuses opérations d'extinction de quatre départs de feux, à Alger, Guelma, Chlef et Annaba. L'incident enregistré à Annaba a, selon le même communiqué, causé des brûlures légères à trois personnes.