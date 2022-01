Dans un élan confirmé de déploiement des produits algériens sur les marchés africains, la direction des douanes a affiché sa totale disposition à lancer les opérations d'exportation vers la Libye, à travers les deux postes frontaliers Debdeb et In Guezzam. Une stratégie qui se consolide sur le terrain, dans la mesure où après les opérations d'exportation effectuées avec brio vers plusieurs destinations africaines, telles que la Mauritanie, le Mali, la Tunisie, le Niger, l'ouverture vers la Libye acte l'accès sur l'un des plus importants marchés de l'Afrique. Car il faut savoir qu'après un déclin qui a duré plus de six ans, la Libye à pu redresser sa situation financière suite à un bond remarquable en matière de recettes pétrolières et gazières, ces deux dernières années affichant 21,5 milliards de dollars en 2021. Un retour sur la scène économique mondiale qui ouvre un volume important d'opportunités d'échanges commerciaux, et de partenariats de divers domaines. Il faut dire que malgré l'instabilité politique du pays, la Libye se présente comme un marché potentiel, dans la mesure où cette embellie financière aura pour effet immédiat de relancer la consommation, et d'accroître les capacités et le volume des importations, pour répondre aux besoins nationaux. C'est dans cette configuration avantageuse à plus d'un titre, et d'une rentabilité assurée, que le fait que la partie algérienne soit fin prête à lancer les opérations d'exportation vers la Libye et oeuvre à faciliter la tache aux opérateurs économiques, contribuera à optimiser ses chances de prendre une grande part de ce marché. Cela étant, il est indispensable de travailler à pérenniser cet axe à travers la mise en place de mécanismes efficaces qui permettront d' atteindre des automatismes en matière de logistique, de transport et de stockage. Car il faut le dire, le marché libyen est loin d'être vierge, et fait l'objet de convoitise de grandes économies puissantes, telles que la Turquie. Cette dernière vient de réaliser un volume d'échanges où les exportations vers la Libye ont rapporté 1,325 milliard de dollars au cours de la période s'étalant de janvier à juillet 2021. Autant dire que la course vers les grands marchés africains n'est pas gagnée par le simple fait de l'importance de la situation géostratégique de l'Algérie. Le nouvel Eldorado a déjà attiré un bon nombre de pays à forte capacité d'investissement tels que la Chine, et abrite une concurrence certes naissante, mais qui peut s'avérer très rude. À ce titre, la circulation des produits algériens en Libye et le renforcement des relations économiques entre les deux pays, apporteront une confirmation d'un ancrage et d'une visibilité certaine pour le déploiement de l'Algérie en Afrique. Ce dernier tend à se confirmer également, à travers la concrétisation de partenariats à long terme, notamment dans le domaine de la réalisations d'infrastructures majeures dans le secteur pétrolier, et celui de l'Énergie.