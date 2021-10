Alertés au milieu de la journée de jeudi, les unités de la Protection civile de la wilaya d'Oran, dépêchés sur les lieux, ont réussi à maîtriser l'incendie déclaré, durant la même journée, au niveau de la ceinture de transport portable des marchandises lourdes du complexe sidérurgique Tosyali, dans la zone industrielle de la commune de Bethioua, à l'est d'Oran. C'est ce qu'a indiqué le responsable de la communication de ce corps d'intervention, expliquant que «les unités opérationnelles de la Protection civile, présents sur les lieux du sinistre, aux environs de midi, ont pu éteindre le feu et freiner sa propagation au reste de l'usine». «Aucune victime n'est à déplorer», a précisé la même source, expliquant que «l'intervention a nécessité d'importants moyens humains et matériels». Il s'agit de la mobilisation de 115 agents et cadres de la Protection civile de différents rangs dotés de 16 engins anti- incendie de différents tonnages, une échelle mécanique et deux véhicules d'extinction», a ajouté la même source. Deux semaines auparavant, une explosion s'est produite dans l'enceinte même de l'entreprise, spécialisée dans la production d'engrais et de fertilisants agricoles, Fertial, implantée dans la zone industrielle d'Arzew, dans la partie est de la wilaya d'Oran. Selon les responsables de ladite entreprise, aucune perte humaine n'est à déplorer, hormis de légers dégâts matériels en phase d'évaluation», soulignant que «cette explosion a été provoquée par l'échappement de gaz industriel, composé essentiellement, d'une matière rapidement inflammable, en l'occurrence, l'hydrogène». La même source a ajouté que «la situation a été aussitôt maîtrisée, suite à l'intervention des agents de sécurité des différentes entreprises implantées dans ladite zone, en collaboration avec les éléments de la Protection civile dépêchés aussitôt». Les responsables de la direction locale de l'énergie et des cadres de Sonatrach et Fertial se sont rendus sur les lieux. «Ces derniers ont été chargés de suivre de près l'évolution de la situation», a-t-on, indiqué. La même entreprise, implantée dans la wilaya d'Annaba, a, auparavant, soit en 2019 très précisément, été le théâtre d'un accident similaire à celui d'Oran, suite à l'explosion de gaz au lieudit cité Seybouse, de la commune d'El Bouni. Il aura fallu, rappelons-le, 2 heures entières de lutte contre le feu pour que les services de la Protection civile arrivent à venir à bout de l'incendie et éviter, par- là même, son expansion vers les autres unités de la société. Cet accident a, rappelle-t-on, causé à un employé des brûlures au 2e degré, en plus des dégâts matériels occasionnés aux tuyaux et équipements. «Ces derniers ont été détruits», a-t-on affirmé. La société Fertial est composée de quatre unités spécialisées dans la production de l'ammoniac et du nitrate. Ses activités sont d'autant plus complexes qu'elles reposent, essentiellement, sur la mixture de plusieurs gaz,permettant la production et le développement des engrais azotés et phosphatés. Fleuron national de l'industrie pétrochimique, Fertial, société des fertilisants d'Algérie, est issue d'un partenariat signé en août 2005 entre le groupe algérien, Asmidal et le groupe espagnol, Grupo Villar Mir. Ils détiennent respectivement 34% et 66% du capital.