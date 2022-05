Le général de corps d'armée Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, a supervisé, hier, au niveau de la base aérienne d'Aïn-Oussera 1ère Région militaire, un impressionnant exercice de saut au parachute et des démonstrations à couper le souffle de l'aviation. Un exercice ou plutôt «l'entraînement final de la démonstration aérienne» prévue pour la parade militaire, qui sera organisée dans le cadre des festivités de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance. Après l'inspection des formations aériennes participantes, «les pilotes ont réalisé de véritables prouesses, à travers une haute précision, un respect rigoureux des distances, et une parfaite coordination entre les différents types d'avions, lors de la réalisation des figures aériennes, faisant montre de grandes compétences et capacités à maîtriser des aéronefs modernes aux technologies avancées».

L'exercice en question s'est imposé avec diverses démonstrations comprenant, entre autres, «un saut tactique exécuté par l'Équipe nationale militaire féminine de parachutisme, un saut sportif mixte, un saut de précision, une démonstration de pliage de parachutes. Des démonstrations fabuleuses exécutées avec un professionnalisme. Satisfait des résultats, le général de corps d'armée a tenu une rencontre avec les membres d'équipage ayant pris part à cette démonstration et ne manquera certainement pas l'occasion de souligner: «Concernant la démonstration aérienne, je tiens à saluer et à mettre en avant le haut professionnalisme de nos pilotes qui ont fait preuve d'une parfaite précision, d'un respect rigoureux des distances et d'une totale coordination entre les divers types d'avions lors de la réalisation des figures aériennes», ce qui dénote annonce le général de corps d'armée « des hautes compétences et capacités des pilotes à maitriser des aéronefs modernes aux technologies avancées».. Ce fut également l'opportunité de féliciter les athlètes féminines et leur staff technique pour la réussite totale de l'exercice, en attestant «je tiens à féliciter toutes les athlètes et, à travers elles, le staff technique et les responsables, pour la réussite totale de cet exercice, qui est le fruit de l'intérêt particulier accordé par le Haut commandement de l'Armée nationale populaire à la femme, exerçant au sein de l'institution militaire», Un intérê t soutient l'hôte de la 1ère Région militaire «visant à consacrer le principe d'égalité entre ses personnels, hommes et femmes, aussi bien en termes de droits que de devoirs», mais aussi a t -il souligné « à consolider les acquis garantis aux femmes en vertu du dernier amendement de la Constitution», laquelle a été plébiscitée par le peuple algérien, lors du référendum du 1er novembre 2020.