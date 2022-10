Un violent incendie s'est déclaré l'après-midi d'hier, aux environs de 13 h, c'était à la forêt de Begass, dans la commune de Kadiria.

L'incendie, tellement important, ne pouvait être maitrisé par les seuls pompiers de l'unité de Kadiria, il a fallu un renfort considérable en matière d'effectifs et de moyens matériels.

Le lieutenant Youcef Abdat, chargé de communication de la Protection civile de Bouira, a précisé que les reliefs accidentés de la région et les accès difficiles pour atteindre les flammes, ajouté à cela l'obligation de sécuriser les populations voisines ont nécessité l'intervention de plusieurs autres unités de la PC, à savoir de Hizer, Omar,

Djebahia, Sour El Ghozlane et Oued El Berdi.

Le même officier a souligné la participation de la colonne mobile de Biskra à cette opération complexe et est revenu sur le professionnalisme des éléments de la Protection civile, lesquels, à 4h du matin, grâce à une action pédestre, faute d'accès carrossables, ont pu atteindre les feux et les maîtriser aux environs de 7 h 00, au moment où l'on met sous presse. K l'incendie est maîtrisé et les équipes de surveillance de la Protection civile sont demeurées sur place.

L'on apprend que l'opération a été supervisée par le directeur de la PC et que le wali de Bouira Abdelkrim Lamouri, était sur les lieux pour s'enquérir de la situation, de visu.