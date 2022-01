Dans une déclaration à la Radio nationale, le directeur de l'institut Pasteur, Fawzi Derrar a fait part de l'imminente réception d'une cargaison de 5 millions de doses de vaccin anti-Covid-19. Ce nouvel arrivage, qui sera réceptionné la semaine prochaine, comprend une variété de doses anti-Covid dont l' Astra Zeneka et le Johnson & Johnson, apprend-on encore du directeur de l'institut Pasteur. Abordant le volet de la vaccination, le patron de l'institut a lancé un appel solennel aux citoyens, afin de se faire vacciner rapidement. Fawzi Derrar a fait état d'une aggravation de la situation pandémique, rappelant au passage que «le nombre élevé de décès par le virus Covid-19, a été enregistré parmi les personnes non vaccinées», fera-t-il observer. Pour Derrar, la disponibilité des vaccins et les efforts fournis par les pouvoirs publics dans ce sens, «sont une opportunité à saisir et à ne pas rater par les citoyens qui n'ont pas encore choisi de se faire vacciner». Il estimera, par ailleurs, que pour sortir de cette situation pandémique, la seule solution est de se faire vacciner le plus rapidement possible». Pour cela, selon Derrar, «les citoyens doivent faire preuve d'esprit de responsabilité et de sensibilisation». Il convient de rappeler que cette déclaration intervient au moment où les hôpitaux commencent à être saturés et à connaître une pression progressive sur leurs différents services. Faut-il le rappeler, le pays vient de franchir la barre des 500 cas, pour la première fois depuis plusieurs mois. Pour rappel, durant les dernières 24 heures, le pays a enregistré 557 nouveaux cas de contamination et déploré 14 nouveaux décès.