Le bilan des dernières intempéries s'alourdit, notamment dans la partie ouest du pays et très précisément dans les deux wilayas voisines, en l'occurrence Relizane et Mostaganem. Collisions, dérapages et autres accidents ont constitué le lot des incidences provoquées par la dernière pluviométrie, tout juste moyenne. Les services de la Protection civile de cette wilaya font état de «15 conducteurs secourus par la Protection civile à Mazouna». «Ces derniers sont bloqués par les fortes pluies enregistrées dans la commune de Mazouna», a ajouté la même source, soulignant «la perturbation de la circulation routière dans plusieurs axes de la ville, en plus de l'inondation de plusieurs habitations, commerces et équipements publics». Il s'agit, selon les mêmes sources, «des services de l'hôpital local, des locaux de la BDL, de nombreux commerces, la gare routière et la mosquée Sidi Lakhal. Hormis les préjudices matériels, aucun dégât humain n'a été enregistré, l'intervention des pompiers s'étant limitée à évacuer les eaux pluviales. Pour les besoins de ces interventions, des unités secondaires de Mazouna, Sidi Mhamed Ben Ali et Oued Rhiou, ont été appuyées par plus de 30 agents et officiers, ces derniers ont été équipés du matériel adéquat en portant assistance à des automobilistes coincés par les eaux, en plus de la mobilisation des camions et des pompes pour l'évacuation des eaux pluviales stagnantes et procéder au curage des avaloirs. Ces opérations ont été menées en coordination avec les équipes de l'Office national d'assainissement de Relizane et Chlef. Dans la wilaya de Mostaganem, mitoyenne de Relizane, les bilans font état de la mort d'une personne et sept autres blessées dans quatre accidents de la route survenus des suites des dernières intempéries enregistrées dans la wilaya de Mostaganem. C'est ce qu'a indiqué la direction de wilaya de la Protection civile, soulignant que «les éléments de l'unité secondaire de la Protection civile d'Achaâcha, soutenus par ceux de l'unité de Sidi Lakhdar, sont intervenus pour évacuer quatre personnes d'un véhicule qui a dérapé et chuté dans un ravin». Sur le champ, l'on déplore la mort d'une femme et trois autres passagers qui ont été blessés. Ces derniers ont été transférés vers les urgences médico-chirurgicales (UMC) de l'É'tablissement hospitalier d'Achaâcha. La route de la commune de Sidi Lakhdar a été le théâtre d'une collision entre un camion et un véhicule touristique. Sur place, deux blessés ont été enregistrés et évacués vers les UMC des services sanitaires de cette commune. Et ce n'est pas tout. L'unité principale de la Protection civile est intervenue au niveau de la route d'évitement de la ville de Mostaganem aux fins de procéder à l'évacuation d'un quinquagénaire blessé suite à une violente collision entre deux camions. La victime, qui s'en est sortie avec plusieurs blessures au niveau des membres inférieurs, a été prise en charge au niveau du service des Urgences médicales et chirurgicales de l'hôpital Ernesto Che Guevara, dans le chef- lieu de la capitale du Dahra, Mostaganem. Un quatrième accident a été enregistré au niveau de la RN 17, à la suite du dérapage d'un véhicule ayant percuté un arbre à l'entrée du village de Benyahi, dans la commune de Hassiane. On déplore la blessure d'un homme.