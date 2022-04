Les éléments de la brigade de l’environnement et de la santé publique de la wilaya Tiaret, accompagnés par des membres de la brigade mobile de la police judiciaire, ont découvert dans un abattoir clandestin, la peau et des os d’un âne égorgé, indique un communiqué des services de sécurité. L’opération a été menée, suite à des informations sur la présence permanente de personnes dans un abattoir clandestin sis dans l’un des quartiers de la ville de Tiaret. Quatre personnes ont été arrêtées en flagrant délit alors que 16 carcasses de poulets non abattus, la peau et des os d’un âne égorgé ont été découverts. Interpellés, les quatre mis en cause ont été déférés devant le parquet du tribunal de Tiaret et ont été incarcérés. Ils sont poursuivis pour constitution d’un abattoir clandestin et commercialisation illicite de la viande abattue à l’extérieur des abattoirs.