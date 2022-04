Les éléments de la 3e sûreté urbaine relevant de la sûreté de wilaya de Constantine ont arrêté trois individus âgés entre 30 et 36 ans, exploitant un salon de coiffure pour préparer et vendre de la drogue dure (cocaïne), a indiqué, hier, la cellule de communication de ce corps de sécurité. Suite à des informations, reçues fin décembre écoulé, relatives à l’exploitation par trois individus d’un salon de coiffure dans un quartier de la ville de Constantine pour la préparation et la vente de drogue dure (cocaïne), les enquêteurs ont intensifié les investigations et procédé à la fouille du local. Celle-ci a permis de découvrir une balance électronique de précision dont l’expertise a mis en évidence la présence de traces de cocaïne, ainsi qu’une poudre blanche que les mis en cause mélangeaient à la cocaïne brute.

Après autorisation du parquet compétent, la police a perquisitionné les domiciles des suspects où une quantité de cocaïne et des sommes d’argent provenant probablement du trafic de drogues ont été découverts, en plus d’une arme blanche prohibée. Les mis en cause ont été présentés devant le parquet local, après élaboration d’un dossier pénal, pour « possession illicite et préparation de drogue dure (cocaïne) en vue de la vendre », « facilitation à autrui de l’utilisation de drogue dure et possession d’une arme blanche de 6e catégorie sans motif légitime », a-t-on indiqué à la sûreté de wilaya.