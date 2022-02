Le trafic des documents administratifs est en «vogue». Il prend des formes multidimensionnelles. Il s'agit des documents délivrés par les instances sanitaires. Après Oran,c'est le tour de la wilaya de Tlemcen, très précisément El Ghazaouet. En effet, les services de la sûreté de daïra de Ghazaouet viennent de stopper les activités d'un réseau spécialisé dans la falsification des bulletins d'analyses pour le dépistage de la Covid-19, des tests PCR. C'est ce que révèle un communiqué rendu public par la cellule de communication près la sûreté de wilaya de Tlemcen. Cette prise est le fruit d'une opération menée par les services policiers de la sûreté de daïra de Ghazaouet, appuyés par leurs homologues de la police des frontières maritimes. Elle a abouti au démantèlement du réseau. Cette affaire a commencé suite au contrôle des documents de deux passagers au port de Ghazaouet. La cellule de communication de la sûreté de Tlemcen explique que «les policiers en faction sont tombés sur de faux bulletins d'analyses biologiques de dépistage de la Covid-19», soulignant que «l'enquête diligentée a permis d'identifier et d'arrêter deux autres individus». «Ces individus falsifiaient les bulletins des tests dans un laboratoire d'analyses agréé à Ghazaouet pour le besoin du voyage», a-t-on fait savoir. La même opération a été sanctionnée par la saisie de moyens techniques utilisés dans la falsification. «Il s'agit essentiellement d'ordinateurs et de photocopieuses», a-t-on ajouté, soulignant qu'«une procédure judiciaire a été engagée à l'encontre des quatre mis en cause arrêtés pour les présenter devant le procureur de la République près le tribunal de Ghazaouet». La lutte contre le trafic des documents sanitaires liés à la Covid 19 a été lancée à Oran, très précisément à l'aéroport d'Es Senia. Les policiers de la sûreté de daïra d'Es Senia en collaboration avec la Police des frontières de l'aéroport international d'Es Senia ont arrêté six passagers, dont trois3 femmes, s'apprêtant à embarquer vers l'étranger, avec en leur possession des documents sanitaires falsifiés, notamment de faux tests PCR. Les mis en cause sont âgés entre 33 et 56 ans. La vérification des codes QR a permis de découvrir le subterfuge.