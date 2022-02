Certes, entre Alger et Rabat rien ne va plus. Les relations diplomatiques sont rompues. La tension est à son paroxysme. Pourtant, le risque de voir un conflit armé entre les deux pays est exclu, selon le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra. «L'Algérie ne fera la guerre qu'en légitime défense. C'est un principe constitutionnel et moral», a souligné le chef de la diplomatie dans une interview accordée à France 24 et RFI, laissant entendre que «c'est le Maroc qui veut la guerre». Une manière de renvoyer la balle au royaume marocain. «L'Algérie a trop connu les affres de la guerre coloniale pour souhaiter s'engager dans une confrontation armée avec un pays voisin», a noté Ramtane Lamamra qui reconnaît, néanmoins, que les tensions sont vives dans la région. «Il faut se demander si ceux qui développent des coopérations militaires avec des puissances militaires étrangères n'ayant rien à voir avec la région nord-africaine ne sont pas ceux qui parient sur le pire», s'est demandé le ministre des Affaires étrangères qui représente le président Tebboune aux travaux de l'Union africaine. Pour Ramtane Lamamra, la solution à ces problèmes «ne réside pas dans la fuite en avant, telle que celle qui consiste à inviter des dirigeants israéliens qui viennent à nos frontières menacer l'Algérie à partir du territoire marocain, ou celle qui consiste à développer des slogans qui n'ont rien à voir avec la réalité, à faire assumer cela dans un appareil de propagande qui ne recule devant aucune calomnie» précisant que «l'Algérie n'est nullement dans une démarche belliqueuse contre le Maroc». Apostrophé sur la pseudo suprématie militaire du Maroc sur l'Algérie et sur l'acquisition de drones israéliens par le régime marocain, le chef de la diplomatie a botté en touche en affirmant que «c'est le calcul qui est fait du côté de Rabat, malheureusement». Sur sa lancée, Ramtane Lamamra indiquera qu'«il y a beaucoup de calculs erronés. C'est sous-estimer l'Algérie, le peuple algérien et l'histoire de l'Algérie que de croire que les gesticulations israélo-marocaines pourraient nous impressionner, encore moins nous intimider». Concernant l'ouverture par certains pays de consulats dans les villes du Sahara occidental occupé, le chef de la diplomatie a qualifié cet acte de «propagande». «La souveraineté appartient au peuple du Sahara occidental» a-t-il précisé, en faisant remarquer que les consulats en question «sont un geste de propagande qui peut être fort, mais qui reste un geste de propagande qui n'a aucune portée juridique ou politique». Sur le statut d'observateur accordé à Israël à l'Union africaine, Ramtane Lamamra a affirmé que «le président de la Commission de l'Union africaine a commis une faute en accordant le statut d'observateur sans aucune consultation avec les Etats membres, dont l'Algérie». S'agissant du dossier malien, Ramtane Lamamra a soutenu que l'Algérie «est très attentive à ce qui se passe dans la région». Tout en appelant à la mise en place d'une solution diplomatique et africaine, Ramtane Lamamra a affirmé qu'«il y a des solutions autres que les faits accomplis».