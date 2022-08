Un réseau spécialisé dans l’arnaque via les réseaux sociaux, constitué de trois individus, a été démantelé à Tizi Ouzou, a indiqué, hier, la sûreté de wilaya. L’affaire a été traitée par la brigade de lutte contre la cybercriminalité, suite à des plaintes de citoyens qui « ont été arnaqués par un individu, agissant sous un pseudonyme, les ayant contactés via le réseau social Facebook, pour leur proposer des prestations payantes, afin de leur soustraire de l’argent », a-t-on précisé. « L’individu agissait sous un pseudonyme et un faux nom et recourait aux dernières technologies, afin de cacher son identité et d’effacer ses traces sur le Net. Une fois la victime escroquée, il cesse tout contact avec elle et supprime immédiatement son compte », selon la même source. L’enquête, ouverte par la même brigade, a abouti à l’identification et à l’interpellation du mis en cause dans cette affaire et de ses deux complices dont l’un faisait l’objet d’un mandat de recherche émis par les autorités judiciaires, pour une affaire similaire, a-t-on ajouté. Ces trois présumés escrocs âgés entre 21 et 37 ans, ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Tizi Ouzou, qui a ordonné leur mise sous mandat de dépôt pour « arnaque via les réseaux sociaux », a-t-on fait savoir.