Une fois de plus, les éléments de la Protection civile de la wilaya d'Annaba sont revenus à la charge. Ils étaient des dizaines à avoir observé, hier, un énième sit-in devant le siège de l'unité centrale de Didouche Mourad. Ne décolérant pas, les sapeurs pompiers de la wilaya d'Annaba, à l'instar de leurs semblables des autres wilayas du pays, semblent déterminés à maintenir le cap sur des revendications, estimés non négociables. Outre, les revendications initiales, les agents de la Protection civile, à Annaba, ont brandi des pancartes, sur lesquelles ont pouvait lire «Dissolution du syndicat national» et «Prime de contamination», entre autres revendications. Des doléances motivées, nous dit-on, par l'inertie des membres du Syndicat national. Cet organe de représentativité, qui «ne représente que lui-même», ont tenu à clarifier certains sapeurs-pompiers en grève. Qualifiant le Syndicat national partisan du moindre effort, les agents de la Protection civile, exigent, aujourd'hui et plus que jamais, sa dissolution. «Ce syndicat n'a jamais rien fait pour nous. Il fait de la figuration pendant que notre situation socioprofessionnelle affiche une dégradation continue», a expliqué un pompier. «Il n'a rien fait pour demander entre autres, la prime de contamination Covid-19. Et pourtant, on n'est pas le moindre des au-tres corps. Nous aussi, on est au premier rang de la contamination», a rétorqué un agent. Ce mouvement qui demeure selon notre interlocuteur, une action avec le risque d'une pérennité périodique dans le temps et dans l'espace «jusqu'à la satisfaction de nos doléances», ont lancé nos interlocuteurs. Ces derniers n'omettront pas d'assurer un service minimum en cas d'urgence, car, il est impératif de souligner que ces hommes ont le sens de la responsabilité et du sacrifice dans le sang et ne pourront jamais s'empêcher d'accomplir leur noble mission, qui est celle de venir en aide et sauver autrui. Face à ce dévouement dans l'accomplissement de leur mission humanitaire, les agents de la Protection civile exigent, nous dit-on, un meilleur cadre socioprofessionnel, afin de leur permettre d'accomplir leur devoir comme il se doit. Rappelons que les ser-vices de la Protection civile à Annaba, ne sont pas à leur première action. C'est le troisième sit-in observé dans le cadre d'une forte adhésion à l'appel de grève lancé à l'échelle nationale. En effet, des centaines de pompiers observent, depuis plusieurs jours déjà, des mouvements de grève, accompagnés de sit-in devant les sièges de leurs directions respectives, à travers plusieurs wilayas du pays, dont Annaba entre autres. Les pompiers grévistes revendiquent la révision à la hausse, de la valeur du point indiciaire, de 45 à 90 DA» avec l'annulation de l'impôt sur le revenu global et «l'augmentation de la prime de rendement à 40%». Pour le salaire de base, les grévistes ne semblent pas satisfaits de l'augmentation du Snmg à 20000 DA»; ils revendiquent une augmentation à 24000 DA. Les agents de la Protection civile réclament également un statut particulier et la révision de leurs catégories de classement (échelons), ainsi que les indemnités financières pour les 80 heures travaillées par semaine, rappelle-t-on encore.