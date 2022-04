Dans l'optique d'apporter des éclairages profonds sur le développement des start-up, et sur les dispositions des pouvoirs publics à promouvoir ce secteur, l'économiste Souhil Meddah revient, dans cet entretien, sur l'importance de l'économie de la connaissance, et les différentes approches pour son développement.

L'Expression: Comment déterminez- vous l'importance des start-up dans la relance de l'économie nationale?

Souhil Meddah: il est vrai que les start-up font partie de tout un écosystème pour les futurs modèles économiques. Ce qui est primordial aujourd'hui, c'est de se lancer sur un modèle qui puisse se recycler, autant sur le plan de la demande que celui de l'offre. On parle d'un modèle de services de biens, et non pas exclusivement basé sur la demande, car il faut dire que le modèle établi sur l'offre et la demande a donné des résultats propres à une période précise, mais il a généré la dette publique, et a consommé nombre de ressources, de ce fait, il faillait qu'il soit attaché à un autre modèle offreur de services. Dans ce cadre les grandes entités économiques, les capitaines d'industrie et les secteurs stratégiques, vont intégrer dans leurs écosystèmes des intervenants qui vont les soutenir sur le plan de la technique, du savoir-faire, et sur le plan de l'innovation du produit, et l'anticipation demandée. Ces derniers vont intervenir pour alléger les coûts exogènes. Autrement dit, le start-up va être une alternative, à la fois afin de faire de l'innovation et pour enrichir l'offre sur les marchés, et le temps qu'elle va remplacer la demande, depuis l'extérieur dans ce sens, elle est peut-être, elle-même, une locomotive, du fait qu'elle dépendra des projets structurants. À ce titre, son importance apparaît dans la composition d'un ensemble de facteurs qui travaille à mettre en oeuvre les grands projets, et intervient lorsque ces derniers s'articulent autour d'innovations nouvelles et exclusives.

Que pensez-vous des actions entreprises par les pouvoirs publics dans la promotion de la start-up?

L'intervention des pouvoirs publics est, sans conteste, un point positif dans la mesure où il y a une réelle volonté de les accompagner et à mettre à leur disposition les moyens et les financements nécessaires. Mais ce qui est le plus importants à noter, c'est que la start-up ne peut jamais exister, s'il n'y a pas de demandeurs. Donc il faut retourner vers les opérateurs pour déterminer réellement la demande. Au demeurant on constate que certaines start-up proposent des solutions extrêmement importantes, et sont dans le besoin d'être parrainées par les grandes entreprises, pour l'innovation dans les processus industriels, et de sécurité pour ne citer que ceux-là. Or, sur le terrain, les start-up sont livrées à elles mêmes et se trouvent seules face aux risques financiers, à l‘investissement, et doivent répondre à une demande précise qui, forcément, se trouve soit auprès d'un opérateur, soit chez l'ensemble de la population. La plus grande problématique, actuellement, c'est qu'il y beaucoup d'idées mais sans cibler la population concernée. Il n' y a aucune start-up qui s'est accrochée à un projet destiné à apporter une solution à une frange précise de la population. Dans la configuration actuelle, les start-up sont en train de se lancer sur l'ensemble de l'espace économique au risque d' engendrer des confusions et des lacunes.

Quels seraient les obstacles majeurs susceptibles de compromettre l'essor des start-up?

En premier lieu il faudrait se concentrer sur la vraie nature de la start-up, car il y a lieu de faire la différence entre la startup et la PME. Dans ce sens, ou la start-up se distingue par le fait qu'elle apporte une solution innovante qui répond justement au besoin d'entreprise. Car ce n'est que dans ce cas, qu'elle devient éligible aux avantages de l'Etat. Par ailleurs, il y a lieu de constater que la nature des financements est limitée et ne répond qu'au quart des besoins des start-up naissantes. Car en principe on ne doit pas formaliser le montant du financement ni même l'institutionnaliser. Il faut laisser le marché libre et les financements négociables avec notamment les banques d'investissement ou avec un groupement d'opérateurs.

Pensez-vous, selon les indicateurs économiques actuels, que l'économie nationale pourrait aboutir, dans les années, à venir à un écosystème favorable à l'émergence des start-up?

Ce qui est sûr, c'est que l'Algérie a acquis de l'expérience dans ce domaine et les pouvoirs publics, notamment les ministres concernés, vont commencer avec le temps à corriger certaines lacunes. Notamment, en matière de ciblage, et de prise d'importance sur l'échelle des valeurs. Cela étant, il est impératif de s'éloigner des actions ou de parrainages purement administratifs. Les start-up ont besoin d'accompagnement, de temps et d'espace afin de travailler et de grandir librement. Ceci dit, il ne faut pas perdre de vue que le véritable modèle économique, ce ne sont pas les start-up. Elles vont être un élément, une partie de ce modèle, qui sera celui des capitaines d'industries.