Malik Henine, un jeune homme d'affaires franco-algérien, fait partie de la délégation officielle des patrons français en visite en Algérie. Il nous confie ses impressions à chaud sur ce qu'il pense de cette première étape de la relance des relations bilatérales et de la coopération rénovée. Fondateur et gérant de la société AIRENC, une plate-forme de mise en relation pour les industriels pour fluidifier leur Supply Chain de composants électroniques... Les pieds sur terre, il nous confie sa vision et sa stratégie de travail et d'évolution sur le terrain. Pour lui, tous les ingrédients sont là réunis pour une relance effective de la coopération bilatérale et l'aboutissement des accords d'affaires entre les deux patrons des deux rives. Écoutons-le.

L'Expression: Aujourd'hui, l'Algérie et la France plaident pour une nouvelle page et un partenariat rénové. Quelles sont vos impressions à ce sujet?

Malik Henine: On croit savoir que l'Algérie a fait émerger des champions en électronique, soit dans le domaine électroménager, entres autres, mais pas que. Ma mission ici en Algérie, consiste à rencontrer ce potentiel et, partant prendre connaissance de l'écosystème algérien. «So far, so good» comme on dit... Déjà, je peux dire que je suis impressionné par tout ce qui est déjà en place... J'ai déjà eu l'occasion de visiter un incubateur avec de très beaux projets, dont 50% de ces projets de besoins en composants électroniques... Je trouve ça très intéressant. Ensuite, il y a des data center avec différentes branches qui sont, finalement, nécessaires pour faire émerger une économie... Aujourd'hui, il y a un fort signal de part et d'autre, il y a les hauts dirigeants qui ont parlé, et je sens que tout va dans le même et bon sens. C'est une impression très positive...

Pensez-vous que ces projets vont aboutir concrètement sur le terrain et est-ce que vous êtes optimistes quant à passer des accords palpables en Algérie?

Oui, bien sûr. Déjà, moi j'ai l'habitude des B2B où je rencontre des entreprises. Néanmoins, il y a plein de choses à prendre en ligne de compte. On a déjà discuté avec les banques, notamment les transferts de devises, il y a aussi les sujets relatifs à l'importation et la revente des composants électroniques, ainsi que les difficultés de revente en l'état. Il y a, certes, des obstacles, mais ce ne sont pas des limites. Donc, oui je pense qu'il y aura des débouchées très concrètes.

La question, si vous voulez, c'est quand et comment les choses vont se faire ou aboutir? Mais, en tant que startupeur, j'ai l'habitude de démarrer par un pack pour voir toutes les difficultés. Ensuite, j'évolue étape par étape.