L'Expression: Quel est votre objectif, à travers cette course aux sièges de l'APN?

Morad Ghezali: Notre entrée en lice pour les prochaines législatives du 12 juin prochain s'inscrit dans le cadre de nos convictions patriotiques et démocratiques. Elle est dictée par la conjoncture cruciale que vit le pays, où chacun de nous est interpellé pour participer au changement tant espéré et attendu. Un changement qui ne se concrétisera que par l'implication de toutes les Algériennes et de tous les Algériens, loin de toute forme d'exclusion ou de marginalisation. Il faut apprendre à s'accepter mutuellement, et transcender nos clivages à l'origine de cette fracture politique et sociale que vit l'Algérie, depuis des décennies.

Les moyens ont-ils une incidence sur le déroulement de votre campagne électorale?

Le manque des moyens financiers est compensé par notre détermination à accomplir notre mission de citoyen, jaloux de son pays et de la confiance de la population, avec laquelle nous avons réussi à tisser des liens forts, à travers nos actions antérieures et actuelles, notamment au sein du mouvement associatif. La lacune financière est comblée par la confiance citoyenne, qui nous permet d'aller jusqu'au bout pour réussir le 12 juin prochain.

Pourquoi ce choix de la liste indépendante, au lieu de celle des partis politiques?

Notre choix pour une liste indépendante, répond à une évidence conjoncturelle, que personne ne peut occulter. Les partis politiques en activité, n'ont plus l'ancrage populaire indispensable au changement. Leur discours populiste, démagogique, sans saveur, n'attire plus les citoyens, qui se réfèrent aux actes des élus du passé, à l'origine de la prédation des richesses du pays et de la main basse de la Issaba. Faire partie d'une liste indépendante, est un signe de liberté de choix de chacun, qui lui-même s'identifie à un programme, et des alternatives pour sortir de la crise multidimensionnelle que vit le pays.

Cela suppose un choix de discours électoral différent et adapté?

Le discours préconisé par la liste Aman Wahran, loin d'être utopique, ou destinée à la consommation électorale, est conçu et inspiré des réels problèmes citoyens et des aspirations citoyennes, allant dans le sens d'une consécration de la dignité des Algériennes et des Algériens, accompagnée d'une amélioration des conditions de vie.

Pensez-vous que nous nous acheminons vers une nouvelle abstention record?

Il est important de souligner que nous avons relevé, durant les 10 premiers jours de la campagne électorale, lors de nos déplacements quotidiens et nos actions de proximité, vers les différentes zones urbaines, semi-rurales et rurales de la wilaya d'Oran, un engouement certain, augurant d'une participation acceptable lors du jour du scrutin. Nous sommes très optimistes à ce sujet. Nous avons également relevé, en toute honnêteté, que les citoyens sont favorables au discours franc et ne digèrent plus les promesses irréalisables, et sont plus proches des nouveaux visages par rapport aux habitués des joutes électorales