Un an déjà! Notre confrère et ami, Merzouk Abdennour, ancien chef de bureau de l'Expression à Bouira nous quittait un certain 15 août de l'année 2021 laissant un vide immense au sein de sa famille mais aussi dans notre rédaction. Il est parti après avoir longuement bataillé avec un immense courage contre une méchante maladie qui a fini par avoir raison de lui. Il a exercé sans discontinuer pendant 20 ans dans notre rédaction. Aucun journaliste, auncun responsable de la rédaction ou de l'administration ne dira qu'il a entendu Merzouk lever la voix quel qu'en soit le motif et Dieu sait que ce ne sont pas les coups de colère qui manquent dans le métier de la presse. Un métier de stress par excellence. Plus qu'un confrère, plus qu'un ami, il a été notre conseiller, notre aîné par sa sagesse et sa hauteur de vue. De même qu'il a été le porte- voix des citoyens de Bouira. Très proche des citoyens et toujours prêt à monter sur le ring pour défendre les démunis face à l'aveuglement de l'administration, il n'était pas moins un observateur attentif de l'évolution de la société. Merzouk était le correspondant de presse au sens noble du terme. Merzouk n'était pas qu'un témoin du quotidien des Bouiris, il était également un éducateur pour avoir exercé dans le secteur de l'éducation qu'il défendait d'ailleurs dans ses articles avec une âpreté et un engagement sans égal. Toujours disponible, il prenait la vie par le bon côté. Merzouk est parti, mais son souvenir demeurera entier dans nos coeurs et ses écrits continueront à témoigner de son attachement à sa ville, à sa wilaya et par-dessus tout, à son pays. Repose en paix cher confrère, cher ami.