Dans cette interview, Kaïd Samia, directrice du développement produits, partenariat et exportations au sein du groupe textiles et cuir Getex, nous livre ses impressions et ses visions au sujet du secteur des textiles en Algérie. Elle aborde, également, les obstacles qui freinent l'essor du secteur et les perspectives qui s'offrent pour un redéploiement.

L'Expression: Comment se porte le textile en Algérie?

Kaïd Samia: Le contexte est un peu compliqué, en ce moment, avec les répercussions de la pandémie qui continue avec tout ce que cela suppose comme complications sur plus d'un plan. Là, nous sommes au Salon de l'exportation e de la logistique, mais on ne voit pas beaucoup de pays africains présents. C'est tout à fait normal, par rapport au protocole sanitaire d'usage.

Chez nous aussi au plan national, c'est tout aussi difficile à cause de la pandémie et la crise qu'elle a générée. Nous n'avons pas encore ce regain d'activités espéré pour l'année 2021. Nous nous préparons pour notre relance, comme toutes les entreprises publiques. Nos projections principales sont, a priori, la reconquête du marche civil, le grand public qui était en notre possession...

Vous avez des conventions avec les corps constitués dont les douanes, la Sûreté nationale, l'aviation civile, etc.

Oui, tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que le groupe Getex est le premier fournisseur de toutes les institutions et des principales entreprises et organismes publics...que ça soit pour le vêtement institutionnel, le vêtement professionnel civil ou autres. Oui, sur ce plan, on ne se plaint pas, puisque nous avons une quasi-exclusivité sur ces marchés. Mais honnêtement, avec la crise et les restrictions budgétaires, surtout pour les institutions publiques, la commande a beaucoup diminué.

Et comme le plus gros chiffre d'affaires est avec le secteur public, on ressent beaucoup le coup.

Quelles sont alors les alternatives qui s'offrent à vous?

Nous avons de suite redirigé notre stratégie, en tentant un redéploiement vers le marché grand public national. Notre potentiel état tel que nous sommes en mesure de fournir une panoplie de produits de qualité, en matière de vêtements, dont des chemises, costumes, pantalons, et même des draps, couvertures, etc.

Qu'est-ce qui bloque les perspectives d'export?

Sur le plan des projets, des principes et des idées, il y a matière. Maintenant, les marchés existent et il faut savoir aller les chercher. Or, dans l'approche envisagée avec les pouvoirs publics, qui nous ont associés à la réflexion, au même titre que les opérateurs privés, nous avons besoin de cet accompagnement pour faire la prospection des marchés extérieurs. Nous, nous ne savons pas le faire. D'où notre participation à pareils salons, dans l'espoir de nouer des contacts et de trouver des perspectives de partenariats dans ce domaine. Sinon, aller en Afrique chercher ce potentiel client, ça ce n'est pas notre dada.

Comment procéder alors?

Je ne sais pas trop. Il faut, peut-être qu'il y ait des organismes pour prospecter pour le compte des opérateurs, ou alors lancer la réflexion au sujet de sociétés intermédiaires, qui travailleraient pour le compte des opérateurs publics.

En tous cas, nous sommes en contact permanent avec le ministère de l'Industrie, en collaboration et en concertation avec l'Ugta pour trouver les solutions idoines.

Les réflexions sont engagées dans ce sens, afin de faire face aux retombées pour ce secteur important. C'est vrai que pour les textiles, c'est dommage, parce que le potentiel industriel existe, la main-d'oeuvre qualifiée est également disponible, etc.

Peut-on dire que l'importation constitue un frein à votre activité et à votre essor?

Oui, totalement. Aucune entreprise nationale ne peut échapper à cette concurrence déloyale. Une telle ouverture du marché, non réglementée, ne peut que nuire aux intérêts du secteur, qui n'a pas les mêmes armes, ni les mêmes principes.

Nous ne sommes pas au même pied d'égalité avec ces opérateurs. En fait, c'est tout cet écosystème qui est tout autour de l'opérateur industriel, qu'il faut revoir, si on veut réellement préserver ces secteurs. Il y avait un ambassadeur d'un pays voisin, qui passait et que nous ne connaissons pas. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en Afrique, il n'existe pas d'usines de textiles. Ils ont le coton et d'autres matières premières, nous, nous avons le matériel, la main-d'oeuvre qualifiée et les usines...

Justement, est-ce que vous êtes partie prenantes du cycle de sensibilisation et de vulgarisation du concept de diplomatie économique, conjointement avec le ministère des Affaires étrangères?

Oui, absolument. Nous sommes entièrement impliqués dans cette perspective. Nous avons été à l'origine de réunions et d'initiatives pour présenter notre potentiel, pour que l'information soit disponible au niveau de nos ambassades, etc.

Nous avons également contribué à travers des réflexions sur «comment booster, motiver et promouvoir les exportations vers l'étranger». Il y a des mines d'idées chez nous, des potentiels et des richesses incroyables, qui n'attendent qu'à être exploités...