Commentant les dernières élections sénatoriales, le professeur en droit constitutionnel, Rachid Lerari, revient dans cet entretien, sur les priorités qui attendent les élus et sur les actions à mener pour acter sur le terrain, le parachèvement du processus constitutionnel.

L'Expression: Quelles sont pour vous les axes prioritaires à actionner après le dernier rendez-vous électoral, celui des sénatoriales, pour concrétiser sur le terrain les politiques publiques adoptées?

Rachid Lerari; C'est effectivement la dernière opération pour parachever l'édifice institutionnel et maintenir la concrétisation des recommandations et orientations contenues dans la Constitution. Cela étant, il reste dans le cadre des réformes politiques, un bon nombre de lois à revoir, à réviser, en premier lieu, la loi sur la communication, la presse et l‘audiovisuel qui se trouve déjà en cours de révision. En profondeur, il est impératif de réviser des lois fondamentales comme celles régissant les associations, les partis et l'ensemble des textes relatifs à la pratique de certaines libertés et droits. Par ailleurs, il est clair que le cap est fixé par le président de la République, l'année 2022 sera essentiellement consacrée au volet économique, car c'est sur ce plan, que les changements devraient arriver pour impacter positivement la vie des citoyens.

Quel bilan faites-vous des deux dernières années, en matière de réalisations et d'accomplissement susceptibles de réhabiliter la confiance entre le citoyen et l'État?

Il était essentiel, pour regagner la confiance du citoyen, de réussir le passage de ces étapes politiques importantes, qui consistaient en le renouvellement des institutions, en conformité avec les dispositions de la Constitution. Car, ce n'est qu'à travers ce travail d'assainissement et de renouvellement que l'Etat pourra gagner en crédibilité et en transparence. Il est grand temps d'activer l'appareil économique, à travers des réformes structurelles profondes. Car il est important de relever que, malgré les avancées notables sur le plan politique et en dépit des grandes décisions prises pour remédier aux différentes crises, sur le terrain on ne ressent pas encore un changement clair.

À quoi est dû, selon vous, cet état de fait?

Il faudrait d'abord définir le nouveau modèle économique et la direction que doit prendre le pays pour relancer l'économie nationale. C'est la responsabilité des pouvoirs publics, mais aussi celle des partenaires sociaux. Ces derniers ont un rôle important dans ce domaine. Faut-il encore leur donner l'opportunité de s'exprimer à travers un dialogue et des concertations régulières. Il faut dire que la volonté politique est incontestable au niveau des sphères de décision, mais elle fait défaut sur d'autres niveaux de l'administration. C'est pour cela que j'évoque la nécessité d'un dialogue qui devrait être respecté à tous les niveaux de l'administration. Car nous constatons, actuellement, un phénomène étrange, où tous les ministres et hauts responsables ne jurent que par le programme du Président et les instructions du Premier ministre, alors qu'ils ont la responsabilité de prendre des initiatives pour assurer la prise en charge des préoccupations des citoyens. Je pense que le rôle du président de la Républiques est de donner des orientations générales que les élus et les membres de l'Exécutif doivent adapter à la réalité du terrain. C'est de cette façon que les responsabilités seront fixées, et permettront de libérer l'initiative, notamment au niveau des élus locaux. Au demeurant, nous sommes en face d'une résistance de la part de certains responsables qui rejettent le changement et travaillent à replonger le pays dans l'anarchie. Comme on l'a vu à travers les pénuries chroniques qui ont affecté le citoyen. Leur objectif est de compromettre les réformes engagées par l'État et planter le doute continuellement dans l'esprit des Algériens. Résultats des courses: nous sommes toujours dans un bras de fer qui engendre des retards énormes en matière de développement et de croissance.

Quel dénouement entrevoyez-vous en matière de gestion et d'accomplissement, pour le reste du mandat du président de la République?

Il faut se consacrer au travail sur le terrain, pour assurer un renouveau économique sur des bases de gestion transparentes, loin de l'immobilisme et la course pour les postes de responsabilité sans compétence. Il est impératif de venir à bout des situations de stress et de pression qui minent le quotidien des citoyens, de façon à faire émerger des signes forts de changement. Ce n'est que lorsque le citoyen sera convaincu que les choses ont réellement changé, que nous pourrons dire que les politiques publiques sont appliquées et donnent des résultats. On n'en est, malheureusement, pas encore à ce stade, mais les marques d'un début d'évolution sont bien réelles, à l'image du dernier rendez-vous électoral, qui sonne la fin du renouvellement institutionnel. Mais, il est encore tôt pour dresser les bilans. Il faut laisser le temps aux élus de montrer leurs capacités et leur potentiel en matière de contrôle du travail de l'Exécutif et en matière d'innovation et de force de proposition.