Un homme a été tué par son propre fils. Les faits se sont déroulés dans la zone rurale d’Aïn El Beida, à 20 km de la commune de Derrag, à l’extrême sud-ouest de la wilaya de Médéa. Le terrible crime a eu lieu, samedi, aux environs de 8 heures du matin. L’auteur présumé, une personne souffrant de troubles mentaux, a attaqué son père avec une pierre. La victime avait suivi son fils, pour l’empêcher d’agresser un voisin, ainsi de commettre un crime. Un geste qui n’a pas été apprécié par son fils, qui s’est mis tout de suite en colère et a fait tomber son père et l’a précipité d’un coup de pierre qui a provoqué sa mort sur le coup. Le suspect ne s’est pas contenté de tuer son père, mais il a également tenté de tuer le voisin qu’il a poursuivi jusqu’à son domicile. Par le suite, les éléments de la Gendarmerie nationale territorialement compétente sont intervenus sur les lieux et ont réussi à arrêter le suspect et le mener à la brigade de Derrag, sachant que l’auteur présumé souffre de troubles mentaux, à cause de décès de sa sœur et de plusieurs problèmes sociaux. Il est à noter que l’auteur présumé menaçait de tuer cinq personnes, dont le voisin susmentionné, qui est candidat aux élections locales. Son père était au courant de ses intentions, alors il passa la nuit à surveiller son fils, pour l’empêcher de sortir de la maison.