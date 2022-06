La ville de Bir El-Arch, dans la wilaya de Sétif, a été secouée, hier matin, par un crime horrible dont ont été victimes une mère et sa fille. Un meurtre commis par le mari, âgé de 47 ans, avec un couteau utilisé pour le sacrifice du mouton. Selon les informations rapportées par le site ennaharonligne.com, le mari a lacéré sa femme du cou à la poitrine avant de poignarder sa fille de 10 ans de trois coups de couteau, tandis que son fils l'a échappé belle du fait qu'il était absent au moment des faits. La même source ajoute que le mis en cause, denommé B.B., a tenté, ensuite, de se donner la mort en se poignardant. Néanmoins, ses jours ne seraient pas en danger. Actuellement, il est en soins intensifs à l'hôpital Sarroub El Khatir d'El Eulma. L'adolescente est également en vie. Elle reçoit des soins à l'EHS Mère et enfant. Son état est jugé grave. Pour l'heure, les raisons de cet acte odieux restent inconnues. Les services de sécurité ont ouvert une enquête pour connaître les circonstances du crime.