Un appel à témoin a été lancé, afin de mettre la main sur un chauffard en fuite. L'appel fait suite à la mort d'un jeune homme, âgé de 35 ans, qui a été percuté, vendredi dernier, par un chauffard sur la Route nationale N°12, au lieudit Chaayeb dans la wilaya de Tizi Ouzou, sous les yeux incrédules de ses trois amis. L'incident s'est produit lorsque le jeune homme, Mourad Mouhab, accompagné de ses trois amis, est tombé en panne d'essence et s'est rangé sur le côté de la route. Les amis s'attendaient à ce que quelqu'un leur vienne en aide, mais au lieu de cela, c'est la mort qui a frappé. Choqués, les amis de la victime ont attendu l'arrivée des éléments de la Protection civile. Ces derniers ont tristement constaté que la victime se trouvait déjà en arrêt cardio-respiratoire. Le jeune homme a rendu son dernier souffle peu de temps après. «Les trois survivants ont été pris en charge par les pompiers et ont été entendus par la gendarmerie pour connaître les précisions sur les circonstances du drame et identifier le véhicule ou du moins la personne responsable de ce malheur», peut-on lire sur la page actualité Tizi Ouzou.

La même source affirme qu'un appel à témoin a été lancé pour toute personne ayant «assisté ou vu le drame», pour qu'elle vienne apporter son témoignage afin que «justice soit faite pour un être qui ne méritait pas une mort aussi atroce».