Si tout se déroule comme prévu, la saison estivale qui débute dans quelques jours sera très bonne en tous points de vue. À voir les décisions prises lors du dernier conseil de wilaya, il est à prévoir la mise sur pied des meilleures conditions pour la réussite de cette saison éminemment économique pour les deux communes du littoral, particulièrement pour la wilaya de Tizi Ouzou. Des conditions relatives, notamment au déroulement du séjour des visiteurs dans la quiétude la plus absolue. Lors du dernier conseil de wilaya, les derniers réglages ont, en effet, été effectués avec l'apport de tous les services concernés.

Dans cet ordre d'idées, le conseil de wilaya avait regroupé les services du tourisme et de l'artisanat, les élus locaux ainsi que les services de sécurité. Des points jusque-là restés non traités ont été soulevés à l'instar du plan de circulation qui a, durant des années, été la bête noire des estivants. Cette fois, avec les recommandations du wali, Djilali Doumi, les élus locaux, les responsables des services concernés en collaboration avec les services de sécurité vont mettre un plan de circulation qui répond aux exigences d'une ville touristique et qui permet aux visiteurs de passer des séjours tranquilles au lieu de moisir dans les embouteillages durant toute la journée.

De leur côté, les commerçants n'ont pas hésité à exprimer leur grande satisfaction de la levée de toutes les mesures sanitaires qui les ont empêchés de travailler durant les trois dernières années. «J'espère que cette année sera bonne pour nos affaires. Les restaurants vont ouvrir, les commerces accueilleront à satiété les visiteurs», affirme un restaurateur de la ville de Tigzirt. De son côté, un tenancier d'une pizzéria familiale n'a pas caché son optimisme quant à l'arrivée massive des touristes. «Les visiteurs viennent en famille ces dernières années. Les commerces doivent être aménagés spécialement pour les accueillir dans les meilleures conditions», explique-t-il.

Toutefois, si les conditions logistiques s'annoncent présentes cette année, il n'en demeure pas moins que la part des élus locaux reste à déterminer afin de mettre en place toutes les conditions d'un bon séjour. L'animation fait affreusement défaut durant les soirées dans ces villes. «Dès le coucher du soleil, les familles qui séjournent à Tigzirt n'ont que le port de plaisance pour marcher. Il n'y a pas d'activités artistiques comme les galas et les animations culturelles comme le théâtre», déplore un jeune de la ville qui affirme que cette monotonie est la responsabilité de tous, y compris les artistes eux-mêmes et les jeunes activant dans les diverses associations. «Les artistes et les jeunes peuvent animer les soirées dans les salles disponibles».

Enfin, il convient de souligner également la nécessité d'activer des réseaux de transport en collaboration avec les agences de voyages pour organiser des circuits touristiques et des visites guidées dans les sites antiques. Des sites éparpillés dans un périmètre de plusieurs kilomètres que les visiteurs peuvent visiter si les moyens sont disponibles.Ce Sera un autre vecteur de développement de l'activité touristique capable de créer des postes d'emploi même dans les localités éloignées des villes de Tigzirt et Azeffoun.