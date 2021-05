Pour sa deuxième expérience de candidature aux élections dans la wilaya de Tipasa, dans la liste indépendante «El Kafaate el Djazaïria», Belkacem Adjadj, un jeune père de famille et ex-journaliste âgé de 44 ans, nous livre dans cet entretien ses ambitions, et sa vision sur la reconstruction du pays et le renouvellement des institutions à travers le processus électoral.

L'Expression: Quelles sont les motivations qui vous ont décidé à vous présenter aux prochaines élections

Belkacem Adjadj: La motivation principale est sans conteste, le changement des conditions et des règles. Ce n'est plus comme avant, où nous n'avions aucune chance avec les partis qui monopolisent la scène politique. D'autre part, la lutte contre l'argent sale a montré une réelle volonté de l'autorité électorale à concrétiser les nouvelles dispositions du Code électoral, ce qui a encouragé les jeunes et les indépendants à faire le pas. C'est du moins ce que nous avons constaté lors de notre parcours pour déposer notre candidature. Par ailleurs, il s'agit, puisque les circonstances le permettent, de ne pas laisser le terrain vide, pour d'autres personnes et d'autres courants qui pourraient exploiter, comme cela a été fait par le passé, et qui aboutit à une période de médiocrité en matière de gestion. La situation du pays est difficile, il est de notre devoir de participer à la redresser. Les contestations populaires ont besoin de citoyens honnêtes pour les porter aux plus hautes instances. il s'agit, aujourd'hui, de mettre les premières pierres d'une démocratie, dont les fruits serviront aux générations futures.

Quels ont été les obstacles et les difficultés que vous avez rencontrés lors de ce parcours?

Le plus difficile a été la collecte des signatures, fait qu'il y a une rupture entre les citoyens et l'acte de vote et les élections. Malheureusement, une grande perte de confiance a résulté des expériences précédentes. Mais nous avons constaté que les citoyens ont eu plus de considération pour les listes indépendantes, dans la mesure où ces dernières ont réussi à réunir plus facilement les formulaires de signatures.

En quoi consiste votre programme électoral?

Nous allons concentrer nos efforts sur le développement local et la modernisation de notre wilaya et de notre région. Il s'agit de relancer les activités dans différents domaines qui font la vocation de la région, en l'occurrence l'agriculture, la pêche et le tourisme, comme nous avons plusieurs propositions en matière d'insertion professionnelle des jeunes, la promotion de l'agriculture de montagne, le renforcement des infrastructures du tourisme et la mise en valeur du potentiel historique de la région. L'idée profonde est de réinjecter une dynamique qui permettrait une autonomie financière pour la wilaya et l'ouverture de perspectives d'avenir pour les citoyens.

Comment voyez-vous la reconfiguration de la scène politique, avec entrée en lice des indépendants et de la société civile?

Il est sûr que la scène politique, et notamment la composition du Parlement, sera différente et inédite. Pour la première fois, nous allons avoir une Assemblée qui ne présentera pas une majorité. Une grande partie ira aux listes indépendantes, mais je ne pense pas qu'il y aura un consensus entre elles, à même de dégager une majorité apte à élire le nouveau gouvernement. Bien que cela valorise le principe démocratique, il n'en demeure pas moins que c'est une problématique, pour les représentants des différents courants. Cela reste inhérent au jeu politique. Cela étant, nous nous attendions à une force partagée entre les indépendants et les partis islamistes structurés et non ceux qui ont vu leurs listes envahies par d'anciens du RND et du FCE. C'est justement un phénomène que nous avons constaté où les résidus de l'ancien régime tentent de revenir au-devant de la scène en se faufilant à travers les listes indépendantes. C'est ce que nous dénonçons avec fermeté, et il faut dire que l'Anie remplit sérieusement sa mission sur le terrain et a réussi à en débusquer un bon nombre.