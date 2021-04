Une première expédition de 11 tonnes de viandes rouges, destinées à approvisionner les marchés des wilayas du nord du pays a été effectuée, samedi, depuis Adrar.

Cet envoi, très promoteur, sera suivi d'autres expéditions, prochainement, a affirmé le wali d'Adrar, Larbi Bahloul, qui a indiqué que cette opération intervient en application des instructions des hautes autorités du pays visant à assurer un approvisionnement du marché national en viandes rouges, en prévision du mois sacré du Ramadhan. Pour ce faire, les autorités du pays ont recours, par cet acte, à la richesse animale existante dans les wilayas du sud du pays...où il n'y a pas que du pétrole.

Cette première expédition a fait l'objet d'une minutieuse préparation, en coordination avec les directions de l'agriculture, du commerce et des services vétérinaires, a déclaré le chef de l'exécutif de wilaya qui n'a pas manqué d'inviter les opérateurs économiques à adhérer pleinement à cette démarche, de sorte à valoriser la richesse animale locale et à préserver également le pouvoir d'achat du consommateur algérien. Pour sa part, le directeur du commerce de la wilaya, Mohamed Yousfi, a fait savoir que cette première expédition de viandes bovines, dont l'abattage s'est effectué dans la wilaya d'Adrar, sera orientée vers le nord du pays. Elle contribuera, de façon concrète, sur trois points: à «réduire les importations» du pays de ce produit de large consommation, et prisé durant le mois sacré du Ramadhan, à «assurer des prix concurrentiels» et à «booster les activités d'élevage dans la région». L'opération vise aussi, et surtout, à garantir une stabilité des prix des viandes sur le marché national, sans impacter ceux du marché local, grâce à l'activité des agents de contrôle, a ajouté le même responsable. Il signalera, par ailleurs, l'ouverture prochaine de marchés de la «Rahma» dans la wilaya d'Adrar durant le mois de Ramadhan, avec pour but principal d'assurer une disponibilité de l'offre à des prix à la portée des petites bourses des citoyens. La directrice des services agricoles d'Adrar, Sabiha Boussedra, a indiqué, de son côté, que le ministère de tutelle a prévu un dispositif de suivi de l'opération et d'accompagnement des opérateurs économiques, à travers la mobilisation de vétérinaires, pour veiller à la préservation de la santé du cheptel. Les étapes d'abattage, de stockage et de transport des viandes dans de bonnes conditions requises à cet effet, seront rigoureusement contrôlées. L'opération sera diversifiée par d'autres expéditions de viandes rouges à partir du sud pour approvisionner les marchés du nord du pays, a-t-elle assuré.