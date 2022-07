Hier, à 00 h, les premiers véhicules, immatriculés en Algérie, ont franchi les frontières est du pays pour gagner la Tunisie voisine. Au cours de cette nuit, les voitures ne formaient, pas, contrairement aux précédentes années, des processions de plusieurs kilomètres côté algérien. Et pour cause, un plan spécial est, désormais, déployé, par la direction générale de la Sûreté nationale Dgsn, afin de «dispatcher» les touristes algériens sur les différents points de passage que compte la frontière est, à savoir pas moins de neuf postes frontaliers que sont OumTboul et Laâyoun au niveau de la wilaya d'El Tarf, Ouled Moumène et Lahdada dans la wilaya de Souk Ahras, Lamridj, Ras El Aâyoun, Bouchebka et Tebiba, au niveau de la wilaya de Tébessa, et Tayeb El Arbi au niveau d'El Oued, plus au sud. L'officier de la Dgsn, Rachid Ghezli avait, en effet, précisé mercredi dernier: «Nous invitons les citoyens à se rendre vers ces différents postes frontaliers afin d'éviter la pression sur Oum Tboul». Finalement, la pression n'a pas été au rendez-vous aux différents points de ralliement, et «le rush» a été efficacement absorbé par le plan de la Dgsn. Il n'en demeure pas moins que c'est par centaines que les touristes algériens ont foulé le sol de la Tunisie, aux premières heures de ce 15 juillet, date d'ouverture officielle des frontières terrestres entre les deux pays. Aux points de contrôle tunisiens, les Algériens pouvaient lire sur des banderoles qui ornaient les postes de police: «Au nom de l'amitié algéro-tunisienne». Les premiers arrivants étaient chaleureusement accueillis, comme cela s'est vu à Melloula, à quelques encablures de Tabarka, en Tunisie. Idem au poste frontalier de Bouchebka relevant du gouvernorat de Kasserine, où, à l'occasion de l'ouverture des frontières, une cérémonie a été organisée en l'honneur du premier Algérien qui a foulé le sol tunisien. D'après les photos prises sur place, ce dernier a été accueilli avec des fleurs. Par ailleurs, des sources confirment «l'absence de rush aux frontières et ce en raison, notamment de l'existence de barrages filtrants entre El Kala et Oum-Tboul, où, il a été exigé aux candidats à l'entrée en Tunisie un test PCR de 48heures ou un schéma vaccinal complet avec dernier vaccin de moins de 9 mois d'ancienneté». Ajoutant que «seuls les voyageurs remplissant toutes les conditions de passage arrivaient au poste frontière», d'où, «le sentiment visuel qu'il n'y a pas eu rush des Algériens vers la Tunisie ce vendredi»,relève, notamment une correspondance de notre confrère en ligne Maghrebemergent qui rapporte que les postes frontaliers n'ont pas été submergés par le flux de voyageurs à destination de la Tunisie. Rappelons que la direction générale des douanes DGD a, de son côté, décidé, dans le cadre de la réouverture des frontières terrestres algéro-tunisiennes, d'un ensemble de facilitations visant à alléger et à accélérer les procédures de traitement et de circulation des voyageurs, dans l'objectif de leur assurer un meilleur accompagnement, soit à la sortie ou à l'entrée du territoire national. Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, avait affirmé, pour sa part, que toutes les dispositions avaient été prises pour garantir l'entrée des Tunisiens en Algérie et des Algériens en Tunisie dans «d'excellentes conditions», à partir du 15juillet.